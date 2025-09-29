ZIPANG OPERA、2nd EPより表題曲「Ambition」先行配信＆MV公開決定
ZIPANG OPERAが11月5日にリリースする2nd EP『Ambition』より、表題曲である「Ambition」を10月3日に先行配信することが決定。同日20時には、MVも公開される。
表題曲「Ambition」は、これまで数々のZIPANG OPERAの楽曲を手がけてきたSHIBUとYU-Gがプロデュース。グループ名にもあるオペラの要素を織り交ぜながら、ストリングスやピアノを基調に重厚なビートと彼らの個性が際立つメロディー展開で構成された、表現力豊かな一曲に仕上がっている。
本作の歌詞では、人生に潜む矛盾や衝動を真正面から見据え、長くも短くも感じられる“生”という時間の中で、痛みや葛藤、本能と向き合いながら、それでもなお前へと進もうとする姿を描写。運命に抗い、心の奥底から響く“声”に導かれるようにして、自らの生き様を刻んでいく、その過程を通じて誰かの模倣ではなく、自分だけの物語を丹念に紡ごうとする覚悟が込められている。
MVは“原点回帰”をテーマに、神聖なロケーションで撮影。洗練され凛とした衣装に身を包み、階段やアンティークな風景の中で、それぞれの個性と演技力を活かしながら、人生の困難や歩みを力強く表現。壮大で重厚なメロディーと、力強さの中に美しさを湛えた映像が融合した鮮烈で魅力的な作品に仕上がっている。MVは、ZIPANG OPERAの公式YouTubeにて10月3日20時にプレミア公開予定。
そして、EP収録曲の全てのタイトルも解禁となった。そしてリリースに合わせて、大阪と東京にてライブ＜ZIPANG OPERA Live 2025 〜Ambition〜＞を開催することも決定しており、11月6日は大阪 Zepp Osaka Baysideにて、そして11月10日は東京 Zepp Haneda（TOKYO）にて開催される。前回のライブから1年5ヶ月ぶり、3人体勢になり初のワンマンライブに期待が高まる。
「Ambition」
2025年10月3日(水)先行配信
https://lnk.to/zo_Ambition_digital
2nd EP『Ambition』
2025年11月5日(水)発売
予約：https://ldhrecords.jp/?p=15966
■初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）
価格：\4,400(税込) 品番：LGCL-1018〜1019
CD収録内容AmbitionFight HardMagnetic EyesItʼs All MineAmbition (Instrumental)Fight Hard (Instrumental)Magnetic Eyes (Instrumental)Itʼs All Mine (Instrumental)
Blu-ray収録内容
・Trajectory to “Ambition”
封入特典
・フォトブック
・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入)
■通常盤（CD＋Blu-ray）
価格：\2,400 (税込) 品番：LGCL-1020〜1021
CD収録内容AmbitionFight HardMagnetic EyesItʼs All Mine
Blu-ray収録内容
・Ambition -Music Video-
・Ambition -Music Video Behind The Scenes-
封入特典
・ オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入)
■アニメイト限定セット（初回生産限定盤＋メンバー別アクリルスタンド付き）
価格: ￥5,800 (税込)
※アクリルスタンドサイズ：全高約12cm
※メンバーにより多少サイズが異なります
＜ZIPANG OPERA Live 2025 〜Ambition〜＞
構成・演出：植木 豪
・日程
【大阪】2025年11月6日(木)
開場：17:30 / 開演：18:30
場所：Zepp Osaka Bayside
【東京】2025年11月10日(月)
開場：13:30 / 開演：14:30
開場：17:30 / 開演：18:30
場所：Zepp Haneda（TOKYO)
・チケット料金
1Fスタンディング(整理番号付)：11,000円（税込）
※入場時にドリンク代別途￥600(税込)をお支払いいただきます。
※来場者特典付き
主催：ZIPANG OPERA製作委員会
チケット：https://ldhrecords.jp/?p=15966
関連リンク
◆ZIPANG OPERA オフィシャルサイト