27日、魚沼市の越後駒ケ岳でロッククライミングをしていた男性2人が滑落しました。1人は県警のヘリコプターに救助されましたが、もう1人の行方はわかっていません。



■警察

「頑張ってください。もう少しですよ。同行者の方ですか。」



こちらは、県警が公開した遭難者をヘリコプターで救助する瞬間の映像です。27日午後4時半ごろ、魚沼市の越後駒ケ岳でロッククライミングをしていた埼玉県の20代男性から「仲間が落ちて姿が見えない」と警察に通報がありました。この男性は、一緒に登っていた東京都の52歳の男性会社員とともに滑落しましたが、斜面に引っかかって止まったということです。



27日は日没のため助け出すことはできず、28日早朝から救助活動を行い午前8時すぎに県警のヘリコプターが20代男性を救助しました。男性にケガはなく、会話もできる状態ということです。



一方、一緒に滑落した52歳の男性は見つかっていませんが、現場が険しい岩場で捜索は難航しています。