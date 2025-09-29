　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　88(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10933(　　 269)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 455(　　 455)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 873(　　 873)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2901(　　　14)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 102(　　　60)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22222(　　　62)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1419(　　 781)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 483(　　 463)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4822(　　2526)
　　　　　 　 　11月限　　　　 164(　　　46)
　　　　　 　 　12月限　　　 94812(　 40520)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 765(　　 547)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4074(　　1820)
　　　　　 　 　11月限　　　　 122(　　　48)
　　　　　 　 　12月限　　　 43633(　 21255)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 121(　　 121)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 589(　　 589)
　　　　　 　 　11月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　12月限　　　　4913(　　4913)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 498(　　 498)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 490(　　 490)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　 35634(　 35634)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

