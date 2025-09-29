主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 88( 0)
TOPIX先物 12月限 10933( 269)
日経225ミニ 12月限 455( 455)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 873( 873)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 2901( 14)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 102( 60)
TOPIX先物 12月限 22222( 62)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1419( 781)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 483( 463)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 4822( 2526)
11月限 164( 46)
12月限 94812( 40520)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 765( 547)
3月限 5( 1)
日経225ミニ 10月限 4074( 1820)
11月限 122( 48)
12月限 43633( 21255)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 121( 121)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 589( 589)
11月限 36( 36)
12月限 4913( 4913)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 498( 498)
3月限 10( 10)
日経225ミニ 10月限 490( 490)
11月限 3( 3)
12月限 35634( 35634)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 88( 0)
TOPIX先物 12月限 10933( 269)
日経225ミニ 12月限 455( 455)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 873( 873)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 2901( 14)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 102( 60)
TOPIX先物 12月限 22222( 62)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1419( 781)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 483( 463)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 4822( 2526)
11月限 164( 46)
12月限 94812( 40520)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 765( 547)
3月限 5( 1)
日経225ミニ 10月限 4074( 1820)
11月限 122( 48)
12月限 43633( 21255)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 121( 121)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 589( 589)
11月限 36( 36)
12月限 4913( 4913)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 498( 498)
3月限 10( 10)
日経225ミニ 10月限 490( 490)
11月限 3( 3)
12月限 35634( 35634)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース