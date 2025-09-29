SLAPSLYことCHIYUが12月27日、東京・高田馬場 CLUB PHASEにて＜SLAPSLY CHIYU 聖誕祭2025 〜博打なんて所詮チョコレート〜＞を開催することが発表となった。

ベース＆ヴォーカルのソロアーティストとして2018年に活動開始し、2023年にソロプロジェクト“SLAPSLY”へと名義を改めて再出発したCHIYU。その2周年記念ライブとして9月28日に東京・渋谷REXで＜Dear My Bastards 2025＞が開催された。

SLAPS MEMBERとしてJOHN(G)とTohya(Dr / vistlip)を迎えた本公演は、全19曲を披露。そして、すべてのパフォーマンスを終えたCHIYUの口から発表されたのが、恒例の＜CHIYU聖誕祭＞だ。2025年は12月27日に東京・高田馬場CLUB PHASEにて行われる。

「2026年の新たな音源作りにつながるライブにできれば」とは、終演後にCHIYUが語った＜聖誕祭＞への意気込みだ。

サブタイトルに掲げられた＜博打なんて所詮チョコレート＞とは、2025年3月に発表されたEP『RELAXED』収録曲「ESPOIR」の一節。果たして、どのようなステージが繰り広げられるのか期待が高まるところ。なお、この日のSLAPS MEMBERはタイゾ(G / 夜光蟲、DRUGS)、Tohya(Dr / vistlip)が務めることも明らかとなっている。

撮影◎まいつむり。

■＜SLAPSLY CHIYU 聖誕祭2025 〜博打なんて所詮チョコレート〜＞

12月27日(土) 東京・高田馬場 CLUB PHASE

open16:00 / start16:30

END about 18:00

▼SLAPS MEMBER

G：タイゾ(夜光蟲 / DRUGS)

Dr：Tohya(vistlip)

