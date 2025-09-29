SLAPSLY、恒例＜CHIYU聖誕祭＞を12月27日開催
SLAPSLYことCHIYUが12月27日、東京・高田馬場 CLUB PHASEにて＜SLAPSLY CHIYU 聖誕祭2025 〜博打なんて所詮チョコレート〜＞を開催することが発表となった。
ベース＆ヴォーカルのソロアーティストとして2018年に活動開始し、2023年にソロプロジェクト“SLAPSLY”へと名義を改めて再出発したCHIYU。その2周年記念ライブとして9月28日に東京・渋谷REXで＜Dear My Bastards 2025＞が開催された。
SLAPS MEMBERとしてJOHN(G)とTohya(Dr / vistlip)を迎えた本公演は、全19曲を披露。そして、すべてのパフォーマンスを終えたCHIYUの口から発表されたのが、恒例の＜CHIYU聖誕祭＞だ。2025年は12月27日に東京・高田馬場CLUB PHASEにて行われる。
「2026年の新たな音源作りにつながるライブにできれば」とは、終演後にCHIYUが語った＜聖誕祭＞への意気込みだ。
サブタイトルに掲げられた＜博打なんて所詮チョコレート＞とは、2025年3月に発表されたEP『RELAXED』収録曲「ESPOIR」の一節。果たして、どのようなステージが繰り広げられるのか期待が高まるところ。なお、この日のSLAPS MEMBERはタイゾ(G / 夜光蟲、DRUGS)、Tohya(Dr / vistlip)が務めることも明らかとなっている。
■＜SLAPSLY CHIYU 聖誕祭2025 〜博打なんて所詮チョコレート〜＞
12月27日(土) 東京・高田馬場 CLUB PHASE
open16:00 / start16:30
END about 18:00
▼SLAPS MEMBER
G：タイゾ(夜光蟲 / DRUGS)
Dr：Tohya(vistlip)
