主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8780( 1147)
TOPIX先物 12月限 10790( 1542)
日経225ミニ 12月限 4837( 4795)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 289( 0)
TOPIX先物 12月限 4277( 885)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 777( 276)
TOPIX先物 12月限 3251( 539)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1418( 493)
TOPIX先物 12月限 4151( 2887)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 400( 0)
TOPIX先物 12月限 3966( 613)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3400( 2830)
3月限 25( 21)
TOPIX先物 12月限 2081( 1837)
日経225ミニ 10月限 4223( 2131)
11月限 121( 51)
12月限 83184( 36694)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 661( 459)
3月限 6( 4)
日経225ミニ 10月限 2906( 1220)
11月限 83( 35)
12月限 40875( 22215)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 442( 442)
11月限 78( 78)
12月限 4694( 4694)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 556( 556)
3月限 12( 12)
日経225ミニ 10月限 387( 387)
11月限 20( 20)
12月限 34377( 34377)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
