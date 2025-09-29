　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8780(　　1147)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10790(　　1542)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4837(　　4795)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 289(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4277(　　 885)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 777(　　 276)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3251(　　 539)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1418(　　 493)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4151(　　2887)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 400(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3966(　　 613)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3400(　　2830)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　25(　　　21)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2081(　　1837)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4223(　　2131)
　　　　　 　 　11月限　　　　 121(　　　51)
　　　　　 　 　12月限　　　 83184(　 36694)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 661(　　 459)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 4)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2906(　　1220)
　　　　　 　 　11月限　　　　　83(　　　35)
　　　　　 　 　12月限　　　 40875(　 22215)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 442(　　 442)
　　　　　 　 　11月限　　　　　78(　　　78)
　　　　　 　 　12月限　　　　4694(　　4694)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 556(　　 556)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 387(　　 387)
　　　　　 　 　11月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　 34377(　 34377)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

