　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8273(　　7964)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10504(　 10504)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　10月限　　　　7567(　　7567)
　　　　　 　 　11月限　　　　 144(　　 144)
　　　　　 　 　12月限　　　143443(　143443)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3586(　　3586)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　34)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6671(　　6671)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3260(　　3260)
　　　　　 　 　11月限　　　　 111(　　 111)
　　　　　 　 　12月限　　　 78507(　 78507)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 105(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 216(　　 216)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 365(　　 365)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 684(　　 419)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6585(　　 995)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　　1983(　　1973)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1247(　　1162)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1470(　　1025)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　12月限　　　　6622(　　6622)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 231(　　 231)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11136(　　1636)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1262(　　1262)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 969(　　 969)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2684(　　2684)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　12月限　　　 14726(　 14726)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 219(　　 219)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 526(　　 526)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 162(　　　79)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 203(　　 203)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 310(　　 310)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 140(　　 140)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　50(　　　47)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　89(　　　89)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　　 443(　　 443)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース