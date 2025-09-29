外国証券 先物取引高情報まとめ（9月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8273( 7964)
3月限 33( 33)
TOPIX先物 12月限 10504( 10504)
3月限 21( 21)
日経225ミニ 10月限 7567( 7567)
11月限 144( 144)
12月限 143443( 143443)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3586( 3586)
3月限 34( 34)
TOPIX先物 12月限 6671( 6671)
日経225ミニ 10月限 3260( 3260)
11月限 111( 111)
12月限 78507( 78507)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 105( 0)
TOPIX先物 12月限 216( 216)
日経225ミニ 12月限 365( 365)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 684( 419)
TOPIX先物 12月限 6585( 995)
3月限 14( 14)
日経225ミニ 10月限 1( 1)
11月限 1( 1)
12月限 1983( 1973)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1247( 1162)
TOPIX先物 12月限 1470( 1025)
日経225ミニ 10月限 12( 12)
12月限 6622( 6622)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 231( 231)
TOPIX先物 12月限 11136( 1636)
日経225ミニ 12月限 1262( 1262)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 969( 969)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 2684( 2684)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 60( 60)
12月限 14726( 14726)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 219( 219)
TOPIX先物 12月限 526( 526)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 162( 79)
TOPIX先物 12月限 203( 203)
日経225ミニ 12月限 310( 310)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 140( 140)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 50( 47)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 89( 89)
11月限 8( 8)
12月限 443( 443)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8273( 7964)
3月限 33( 33)
TOPIX先物 12月限 10504( 10504)
3月限 21( 21)
日経225ミニ 10月限 7567( 7567)
11月限 144( 144)
12月限 143443( 143443)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3586( 3586)
3月限 34( 34)
TOPIX先物 12月限 6671( 6671)
日経225ミニ 10月限 3260( 3260)
11月限 111( 111)
12月限 78507( 78507)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 105( 0)
TOPIX先物 12月限 216( 216)
日経225ミニ 12月限 365( 365)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 684( 419)
TOPIX先物 12月限 6585( 995)
3月限 14( 14)
日経225ミニ 10月限 1( 1)
11月限 1( 1)
12月限 1983( 1973)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1247( 1162)
TOPIX先物 12月限 1470( 1025)
日経225ミニ 10月限 12( 12)
12月限 6622( 6622)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 231( 231)
TOPIX先物 12月限 11136( 1636)
日経225ミニ 12月限 1262( 1262)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 969( 969)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 2684( 2684)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 60( 60)
12月限 14726( 14726)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 219( 219)
TOPIX先物 12月限 526( 526)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 162( 79)
TOPIX先物 12月限 203( 203)
日経225ミニ 12月限 310( 310)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 140( 140)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 50( 47)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 89( 89)
11月限 8( 8)
12月限 443( 443)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース