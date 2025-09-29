　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 19321(　 18693)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 36191(　 34764)
日経225ミニ　 　10月限　　　 11723(　 11723)
　　　　　 　 　11月限　　　　1155(　　 155)
　　　　　 　 　12月限　　　230601(　230601)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14177(　 13171)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　72(　　　72)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30772(　 28172)
日経225ミニ　 　10月限　　　　8216(　　7216)
　　　　　 　 　11月限　　　　2190(　　 190)
　　　　　 　 　12月限　　　148135(　148135)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 902(　　 473)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1433(　　1433)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4856(　　4856)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4952(　　1844)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14137(　　5004)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7269(　　7135)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4207(　　2835)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14229(　 12558)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　8690(　　8690)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1796(　　1675)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8110(　　6743)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7040(　　6986)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4677(　　3723)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14141(　　9638)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3074(　　　74)
　　　　　 　 　12月限　　　 34233(　 34233)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 786(　　 353)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1386(　　1213)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 113(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1521(　　 877)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　11月限　　　　1000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 348(　　 331)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　87(　　　87)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース