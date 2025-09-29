外国証券 先物取引高情報まとめ（9月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19321( 18693)
3月限 20( 20)
TOPIX先物 12月限 36191( 34764)
日経225ミニ 10月限 11723( 11723)
11月限 1155( 155)
12月限 230601( 230601)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14177( 13171)
3月限 72( 72)
TOPIX先物 12月限 30772( 28172)
日経225ミニ 10月限 8216( 7216)
11月限 2190( 190)
12月限 148135( 148135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 902( 473)
TOPIX先物 12月限 1433( 1433)
日経225ミニ 12月限 4856( 4856)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4952( 1844)
TOPIX先物 12月限 14137( 5004)
日経225ミニ 12月限 7269( 7135)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4207( 2835)
TOPIX先物 12月限 14229( 12558)
日経225ミニ 10月限 3000( 0)
12月限 8690( 8690)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1796( 1675)
TOPIX先物 12月限 8110( 6743)
日経225ミニ 12月限 7040( 6986)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4677( 3723)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 14141( 9638)
日経225ミニ 10月限 3074( 74)
12月限 34233( 34233)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 786( 353)
TOPIX先物 12月限 1386( 1213)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 113( 0)
TOPIX先物 12月限 1521( 877)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
11月限 1000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 348( 331)
日経225ミニ 10月限 87( 87)
11月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
