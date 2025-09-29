「日経225オプション」10月限プット手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 223( 223)
ソシエテジェネラル証券 111( 111)
モルガンMUFG証券 99( 99)
大和証券 50( 50)
ビーオブエー証券 35( 35)
SBI証券 69( 33)
JPモルガン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 25( 25)
楽天証券 20( 20)
広田証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
安藤証券 8( 8)
ゴールドマン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
東海東京証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 41( 41)
ABNクリアリン証券 47( 37)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 91( 91)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
松井証券 22( 22)
SBI証券 44( 14)
BNPパリバ証券 262( 12)
楽天証券 11( 11)
みずほ証券 255( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
あかつき証券 1( 1)
東海東京証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
野村証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
BNPパリバ証券 32( 32)
