「日経225オプション」10月限コール手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 270( 270)
楽天証券 252( 252)
SBI証券 141( 61)
松井証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 17( 17)
BNPパリバ証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
バークレイズ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 9( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 7( 7)
SBI証券 11( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
SBI証券 34( 18)
楽天証券 14( 14)
松井証券 9( 9)
岩井コスモ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 7( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 23( 21)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4875円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
