　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 331(　 331)
JPモルガン証券　　　　　　　　 160(　 160)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 146(　　58)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 252(　　52)
楽天証券　　　　　　　　　　　　47(　　47)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　27(　　27)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
安藤証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
インタラクティブ証券　　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
アイザワ証券　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　 2)
東海東京証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯4万5875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　88(　　88)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 252(　　52)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　70(　　70)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　51(　　23)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
あかつき証券　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　48(　　48)