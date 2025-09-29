「日経225オプション」10月限コール手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 331( 331)
JPモルガン証券 160( 160)
SBI証券 146( 58)
BNPパリバ証券 252( 52)
楽天証券 47( 47)
三菱UFJeスマート 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
松井証券 18( 18)
安藤証券 16( 16)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
アイザワ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 2( 2)
東海東京証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
BNPパリバ証券 252( 52)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 10( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岡三証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
SBI証券 51( 23)
楽天証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
BNPパリバ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 6( 6)
あかつき証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 48( 48)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 331( 331)
JPモルガン証券 160( 160)
SBI証券 146( 58)
BNPパリバ証券 252( 52)
楽天証券 47( 47)
三菱UFJeスマート 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
松井証券 18( 18)
安藤証券 16( 16)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
アイザワ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 2( 2)
東海東京証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
BNPパリバ証券 252( 52)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 10( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岡三証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
SBI証券 51( 23)
楽天証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
BNPパリバ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 6( 6)
あかつき証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 48( 48)