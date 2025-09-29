県内では昨シーズン、出水市や霧島市の3つの養鶏場で鳥インフルエンザの陽性が確認され約32万羽のニワトリが殺処分されました。渡り鳥の飛来が始まるこの時期に、県が鳥インフルエンザなどの対策について話し合う会議を開きました。



29日、鹿児島市で開かれた県の防疫対策会議。渡り鳥の飛来が始まるこの時期に、鳥インフルエンザなどの対策を徹底しようと毎年開かれているもので、県内の畜産関係者ら約70人が参加しました。





9月、県境から約3キロの宮崎県都城市で死んだ野生のイノシシ2頭の豚熱への感染が確認されました。県内での感染は確認されていませんが、霧島市と曽於市では緊急でワクチンが散布されました。また、この時期は渡り鳥の飛来が始まり、鳥インフルエンザの発生リスクが高まる季節で、韓国の農場では9月に入り、すでに鳥インフルエンザの発生が確認されています。県内では昨シーズン、出水市や霧島市の3つの養鶏場で鳥インフルエンザの陽性が確認され約32万羽のニワトリが殺処分されました。29日の会議では野生動物の侵入を防いだり、消毒やワクチンの接種を徹底するなど、感染を防ぐための対策が改めて共有されました。(県家畜防疫対策課・藏薗光輝課長)「野鳥や野生動物の侵入防止対策に重点を置いてもらいたい。日々の健康観察を徹底して異常を早期に見つけてもらって異常が確認されたら早期通報をお願いしたい」県は、野鳥や野生のイノシシが死んでいるのを見つけた場合、近付かず地域振興局や自治体に通報するよう呼びかけています。