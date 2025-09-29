谷まりあ、中学時代から知り合いの仲良し俳優と2ショットに反響続々「姉妹みたい」「このツーショットはやばすぎ」
モデルでタレントの谷まりあ（30）が28日、自身のインスタグラムを更新。親交のある新木優子（31）との姉妹のような“ゆうまり”ショットを公開した。
【写真】「2人とも美です」谷まりあ＆仲良し・新木優子の2ショット
谷は「嬉しい時間 何回もお祝いしてくれてありがとうゆうちゃん 中学生のまりちゃんが30歳になるなんて言ってもらえてと私もびっくりです これからも楽しく歳を取ろうねんとお話ししました」（原文ママ）と中学生時代からの付き合いであることを明かし、新木と顔を寄せ合ってほほ笑む2ショットを披露している。
ほかにも、2人の華やかな雰囲気をまとった自撮り2ショットも投稿し、ファンからは「姉妹みたいだね！2人共素敵だぞ」「ゆうまりだーーー」「2人とも美です」「このツーショットはやばすぎます」などのコメントが寄せられていた。
