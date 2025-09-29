名古屋・大須発の愛知県公認アイドル・OS☆Uが、結成15周年という節目の年に挑んだ初の東名阪ツアー＜OS☆U東名阪ツアー〜DREAMIN’!!〜＞、そのファイナル公演が2025年9月28日（日）に名古屋Comtec Portbaseで開催され、動員目標の1000人を達成した。ステージにはOG28名も駆けつけ、グループの歴史と未来が交差する記念すべき夜が繰り広げられた。

午後6時、会場が暗転すると同時に観客のペンライトが一斉に輝きを放ち、現れたメンバーが冒頭から全力のパフォーマンスを披露。東名阪を駆け抜けた経験と結成15年の歩みが凝縮された迫力あるステージングで、会場を一瞬にしてOS☆U色に染め上げた。ツアータイトル「DREAMIN’!!」に込められた“夢を現実にする”という想いは、この日確かに具現化され、観客とメンバーの心をひとつにした。

この日は特別なサプライズとして、初代キャプテンで現在はラジオパーソナリティとして活躍する清里千聖や、グラビア界で高い人気を誇る森咲智美をはじめ、総勢28名のOGが集結していた。現役メンバーとの世代を超えた共演では、歴代の代表曲が次々と披露され、当時を知るファンと新しい世代のファンが一体となる貴重な空間が生まれることとなった。名古屋から始まったOS☆Uの“歴史”と“今”が交差する瞬間に、客席からは割れんばかりの拍手が沸き起こった。

現キャプテンの幸村望叶は、涙ながらに次のように語った。

「OS☆U東名阪ツアー〜DREAMIN’!!〜Final、本当にありがとうございました。動員目標1000人を達成することが出来て本当に嬉しいです。いつも応援してくださるファンの皆様、支えてくださる運営の皆様、どんな時でも隣にいてくれるメンバー、そして一番近くで応援してくれている家族…誰かひとりでも欠けていたら、今日ここまで来ることはできませんでした。OS☆Uはここで終わりではありません。まだまだ成長して、もっと大きな夢をみんなで叶えていきたいです。本当にありがとうございました」

アンコール後には未来を象徴する新曲「DREAMIN’」のほか、ラストにはOGが再登場し、現役メンバーと合わせて総勢38名による大人数で、オリコン週間ランキング2位を記録した代表曲「ガンガン☆ダンス」を披露。観客の光の海に包まれながら、公演は感動的なフィナーレを迎えた。

結成15周年、初の東名阪ツアー成功、そして1000人動員達成。数々の節目を乗り越えたこの日のステージは、名古屋から全国へ羽ばたこうとするOS☆Uの強い決意を鮮明に示すものとなった。

OS☆U オフィシャル https://lit.link/osusuperidolunit

出雲やえ https://lit.link/yaeizumo0509

香田リン https://lit.link/rinkoda

水沢桃々 https://lit.link/momopeachdayo

幸村望叶 https://lit.link/oskmoka

秋原かなみ https://lit.link/akiharakanami

佐伯茉菜美 https://lit.link/saekimanami

桃川ひの https://lit.link/momokawahino

幸村一花 https://lit.link/ichikayukimura

橘 華夜 https://lit.link/Kayo15

花咲 璃里華 https://lit.link/HanasakiRirika

◆OS☆U Youtubeチャンネル

◆OS☆Uファンクラブ/ホームページ