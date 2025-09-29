oasisのライブが蘇る『Live at Wembley Arena 2008』JOYSOUNDで配信
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、2008年にロンドン・ウェンブリーアリーナで開催された、イギリスのロックバンド・oasisのライブ『Live at Wembley Arena 2008』の模様を、映像コンテンツサービス「みるハコ」で無料配信する(別途室料)。
1990年代から2000年代にかけて音楽シーンを席巻し、強烈なサウンドと独特なキャラクターで世界的な人気を誇り、世代を超えて愛され続けるロックバンド・oasis。2009年の解散以来、再結成を熱望する声が多く寄せられる中、2024年ついにファン待望の再結成を果たした。
今回の配信される『Live at Wembley Arena 2008』は、「Champagne Supernova」「Don't Look Back in Anger」など数々のヒットナンバーを披露し、ファンを魅了した圧巻のステージ。カラオケルームならではの音と映像で蘇る。
再生時間は約43分で、対象機種はJOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO。配信期間は12月31日まで。
