パキスタン・ラホールのゲームセンター「マニアックス」で「鉄拳」をプレーするゲーマー/Javed Iqbal/CNN

ラホール（ＣＮＮ）パキスタンのにぎやかな都市ラホール。薄汚れていながらも有名なゲームセンター「マニアックス」では発電機がパチパチと音を立て、照明がちらつく。ゲームを競技化した「ｅスポーツ」の世界で同国が築く、あり得ないほどの独占的地位を支えているのがこのマニアックスだ。

日本の名作格闘ゲーム「鉄拳」の世界トップ１０プレーヤーのうち３人はパキスタン出身だ。サウジアラビアが支援するチームに所属し、国際大会で（バーチャルの）頭がい骨に鉄拳を食らわせながら、数万ドルもの賞金を持ち帰っている。

度重なる政治的混乱で知られ、「プレイステーション」やパソコンの値段が平均月収を上回るパキスタンにとって、これは衝撃的な数字だ。同国ではこれらを動かす電力さえ確保されているとは限らない。

初代「鉄拳」は１９９４年に登場。今は８作目が発売されており、新作が出るたびに数百万本が売れる。

数十億ドル規模のｅスポーツ市場で、鉄拳は最も人気のあるゲームというわけではないが、稼げるタイトルだ。８月には韓国人ゲーマー、ウルサンさんがｅスポーツワールドカップの「鉄拳８」を制し、２５万ドル（約３７００万円）の賞金を獲得した。

パキスタンの鉄拳のチャンピオンは、ラホール出身のアルスラン・「アッシュ」・シディクさん（３０）。ＣＮＮの取材に応じたアッシュさんの部屋にはトロフィーがあちこちに飾られ、棚にはアニメのフィギュアにまじって金色のゲーム機が輝いていた。近くの市場に掲示されている通信会社の看板広告にはアッシュさんが起用されていた。

毎日８時間プレーするというアッシュさんは、世界各地で開催される格闘ゲーム専門のトーナメント「エボリューション・チャンピオンシップ・シリーズ（ＥＶＯ）」で５連覇を果たしている。８月のラスベガス大会では６度目の優勝を飾り、賞金１万２０００ドルを手にした。

決勝戦は同じパキスタン出身で友人のアティフ・バットさんとの戦いとなったが、ふたりの腕はパキスタンの他の多くのゲーマーと同様にマニアックスのような公共のゲームセンターで鍛えられた。個人で鉄拳をプレーするには、７００ドル近くもするプレイステーションが必要だ。平均月収が３００ドルのこの国では、ほとんど手が届かない。

その夜遅く、マニアックスではゲーミングチェアが散乱し、巨大な窓からは雨水が浸み込んできていた。スピーカーからはボリウッドの人気曲が流れ、熱狂したゲーマーたちは雷鳴がとどろく中、ゲーム機を乱打していた。

マニアックスの共同設立者の一人、バウアカル・ヘイダーさん（３５）は、子どものころから鉄拳のファンだ。ヘイダーさんはマニアックスについて「基本的に差別はなく、おおむねスキル重視だ」と話す。

バットさんは、ゲームセンター文化がパキスタンでの鉄拳人気の原動力となっていると指摘する。

１９９０年代から２０００年代初頭にかけて、鉄拳は比較的入手しやすく、ゲームセンターでの設置費用も安価だったため、若いゲーマーがプレーしやすかったという。

ヘイダーさんは、パキスタンの貧しい環境が若いゲーマーの間に「無情さ」を生み出していると考えている。約１億７０００万人に及ぶ３０歳未満の人口の大半は、政情不安や暴力、絶えず危機に見舞われる経済に脅かされながら育ってきた。

ゲームセンターや国際大会で成功したいという欲求は、「飢餓と貧困」から来ているとヘイダーさんは語る。

新たな視野

７歳の時からゲームセンターで鉄拳をプレーし始めたアッシュさんは、１２年に新たな挑戦が必要だと悟った。

パキスタンにはもう競争相手がいなかったからだ。

視野を広げたいと思いながらも経済的に余裕がなかったアッシュさんは、友人たちに助けを求めた。友人は航空券代を援助してくれたが、海外渡航には別の障害もあった。

パキスタンのパスポートは世界で最も脆弱（ぜいじゃく）な部類に入る。アッシュさんには日本や米国といったｅスポーツの盛んな国へのビザを取得するための資金も渡航歴もなかった。これらの国々はパキスタン国民に厳しいビザ要件を課している。

これはアッシュさんを悩ませ続けている問題だ。

アッシュさんは、「どこにも行けない。プレーヤーが米国のビザを持っていないため、スポンサーも付いてくれない」と語った。

ビザがないことは「大きな問題」だという。

「どれだけ才能があっても国外に出られず、才能を発揮できないなら意味がない」（アッシュさん）

アッシュさんはまた、政府が支援し、パキスタンでｅスポーツのエコシステムを構築するよう呼びかけた。「鉄拳だけでなく、あらゆるｅスポーツのインフラが不足している」と感じているからだ。

アッシュさんの懸念は届いている。首相が率いる青少年プログラムの議長を務めるラナ・マスフッド氏はＣＮＮに対し、パキスタン初となるｅスポーツ政策の策定が進行中だと説明した。政策にはゲーミングアリーナやコワーキングスペースの設置も政策に含まれるという。