由薫が、8月より開催していた自身初の弾き語りツアー2025＜UTAU＞のファイナル公演を、9月28日にスコットホールで開催した。

全国11会場で行われた今回のツアー会場は、普段ライブを開催する場所としてはあまり馴染みのない会場名も多く並ぶ。東京公演のスコットホールにおいても、東京都歴史的建造物に指定される由緒ある建物で、普段は主に礼拝堂として使用されているという。そんな趣深い会場たちを旅するように巡り、最終日であるスコットホールには旅先からのお土産のような由薫の思い出の品が手書きコメントと共に展示されていたり、各会場でのライブ写真が貼られたボードが飾られていたりと、アットホームな雰囲気の装飾がなされていた。

そのアットホームな空気感はライブにも共通していて、観客との距離がとても近い会場なだけに、由薫の着飾らず丁寧にゆったりと話す姿など、歌声だけではなく個人としての魅力もダイレクトに届いてくる。そして時にクリアで伸びやかな歌声、時に力強くエモーショナルな歌声が会場に響き、歌声に引き込まれてははっとする瞬間が幾度も訪れる素晴らしい最終公演だった。

さらに東京公演では、10月からスタートする読売テレビ・日本テレビ系 新木曜ドラマ『推しの殺人』の主題歌となることが先日発表された新曲「The rose」が初披露された。ドラマのために書き下ろされた曲ではあるが、自分の弱さと向き合い、自身の影の部分も認められたことで、暗闇だからこそ見える光を書き上げた。シンガーソングライターとしての覚悟が滲んだ曲でもある。

「Feel Like This」の披露前に語った、制作時「こういう時のために音楽をやっていたんだと感じた」という言葉や、ライブに関して「曲をこうやって届けて、共有する時間が自分が音楽をやっている理由なんだと思います」と語った言葉からも、音楽こそが自分の居場所なのだと再確認した姿がそこにあった。

写真◎Tae Tomimoto

◾️＜UTAU＞セットリスト 2025年9月28日（日）東京公演

Crystals

勿忘草

fish

ミッドナイトダンス

Amazing Grace ※カバー

ツライクライ

Between the dreams ※未発表曲

てぃんさぬぐ花 ※カバー

lullaby

Feel Like This

The rose

星月夜

風

ヘッドフォン ※アンコール

◾️新木曜ドラマ『推しの殺人』

2025年10月2日（木）スタート

プラチナイト枠 毎週木曜日よる11：59〜0：54 全13話

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット（３０局） ◆原作

遠藤かたる 『推しの殺人』 （宝島社文庫) ◆1話あらすじ

ルイ（田辺桃子）、テルマ（横田真悠）、イズミ（林芽亜里）で構成される３人組アイドル「ベイビー★スターライト」。大阪で活動を行う彼女たちは問題が山積みだった。そんな彼女たちは、“殺人”という罪を犯してしまうことに――。自分たちの罪を隠蔽しようとする３人。しかし、警察や探偵からの追及に、マネージャーらからの不審。そして、元メンバーの裏切り。次々と襲ってくる苦難……さらには、「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていくことに――。 『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリ受賞の注目作をドラマ化！ 彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か！？ 人生と命を懸けたスリリングサスペンスが開幕！ ◆ドラマ『推しの殺人』番組公式HP・SNSアカウント

【公式HP】https://www.ytv.co.jp/oshisatsu/

【公式X】@oshisatsu_ytv

【公式Instagram】@ oshisatsu_ytv

推奨ハッシュタグ： 「＃推しの殺人」 ◆TVer

https://tver.jp/series/sr2ld1ln83