スカパラ、35周年記念ライブ映像2作品のジャケットビジュアル公開。購入者特典の絵柄解禁も
東京スカパラダイスオーケストラが、11月5日に発売するデビュー35周年を記念して開催したスペシャルライブ『35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」』とデビュー35周年の締めくくりとして開催された『35th Anniversary Finale「DOWN BEAT ARENA PART供戮離薀ぅ岷覗2作品のジャケットビジュアルを公開した。
今作のジャケットビジュアルは、2作品とも2019年に発表されたスカパラ初のトリビュートアルバム『楽園十三景』のジャケットビジュアルを担当した現代浮世絵師・石川真澄が手掛けており、東をテーマにした「横浜」と、西をテーマにした「甲子園」が、それぞれ躍動感あるスカパラメンバーと共に描き下ろされており、2作品を並べると一枚の絵として完成する仕掛けとなっているという。
そして、各店舗ごとの購入者特典絵柄も公開された。今回は2作品同時購入特典があり、中には、ジャケットビジュアルを一枚の絵で楽しめる特典もあるので是非チェックしてほしい。
◾️『35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」』
2025年11月5日（水）発売
予約：https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN
◆Blu-ray盤
価格：￥7,700（税込）品番：CTXR-92138
※初回：デジパック仕様
※折りポスター(358×538mm)付き
◆DVD盤
価格：￥7,700（税込）品番：CTBR-92136~7
※初回：デジパック仕様
※折りポスター(358×538mm)付き
◆収録内容※全形態 共通
01.MONSTER ROCK
02.火の玉ジャイヴ
03.ルパン三世のテーマ’78
04.DOWN BEAT STOMP
05.Glorious
06.Burning Scale
07.STORM RIDER
08.さすらい [GUEST] 奥田民生
09.美しく燃える森 [GUEST] 奥田民生
10.花ふぶき 〜愛だろ、愛っ。〜
11.天空橋
12.スキャラバン
13.シンデレラボーイ [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)
14.紋白蝶 [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)
15.銀河と迷路
16.オモイダマ [GUEST] SUPER EIGHT
17.あの夏のあいまいME [GUEST] SUPER EIGHT
18.ウタカタラッタラ
19.さよならエレジー [GUEST] 菅田将暉
20.散りゆく花のせいで [GUEST] 菅田将暉
21.SKA ME CRAZY
22.君と僕
23.STARLIGHT EXPRESS
24.5 days of TEQUILA
25.White Light
26.第ゼロ感 [GUEST] TAKUMA (10-FEET)
27.風に戦ぐブルーズ [GUEST] TAKUMA (10-FEET)
28.水琴窟-SUIKINKUTSU-
29.花火 [GUEST] aiko
30.Good Morning〜ブルー・デイジー [GUEST] aiko
31.カナリヤ鳴く空
32.innocent world [GUEST] 桜井和寿 (Mr.Children)
33.リボン [GUEST] 桜井和寿 (Mr.Children)
34.めでたしソング [GUEST] ムロツヨシ
35.Paradise Has No Border [GUEST] Bass sax：さかなクン, Tuba：石原慎也 (Saucy Dog), Trumpet：横山 裕 (SUPER EIGHT), Trombone：奥田民生, Alto sax：桜井和寿 (Mr.Children)
・ENCORE
36.Sweet G
37.星降る夜に [GUEST] 奥田民生, 石原慎也 (Saucy Dog), SUPER EIGHT, 菅田将暉, TAKUMA (10-FEET), aiko, 桜井和寿 (Mr.Children), ムロツヨシ, さかなクン
38.¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜
・スカパラ甲子園 Opening Movie
◆CDショップ＆ECサイト別購入者特典情報
※商品・特典には、数に限りがございますので、無くなり次第終了になります。お早めのご予約をオススメします。
・mu-mo SHOP
2作品同時購入：ツインパッケージ・スリーブ
「スカパラ甲子園」単品購入：和紙風缶バッジ
「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：和紙風缶バッジ
・Amazon.co.jp
「スカパラ甲子園」単品購入：ビジュアルシート
「DOWN BEAT ARENA PART供廛咼献絅▲襯掘璽鉢
・セブンネットショッピング
2作品同時購入：コンビニエコバッグ
「スカパラ甲子園」単品購入：手ぬぐい
「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：手ぬぐい
・楽天ブックス
2作品同時購入：アクリルブロック
「スカパラ甲子園」単品購入：アクリルコースター
「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：アクリルコースター
・OTHER SHOPS(スカパラ応援店)
「スカパラ甲子園」単品購入：スマホサイズステッカー
「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：スマホサイズステッカー
※2作品同時購入について
下記、２タイトルを同時にご予約・ご購入頂いたお客様が対象となります。
・35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」
・35th Anniversary Finale「DOWN BEAT ARENA PART供
※単品購入について
下記、単体商品の特典絵柄は映像作品ごとに異なります。
・35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」
・35th Anniversary Finale「DOWN BEAT ARENA PART供
▼映像商品2作品の予約▼
・35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」
https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN
◾️『35th Anniversary Finale「DOWN BEAT ARENA PART供廖
2025年11月5日（水）発売
予約：https://tokyoska.lnk.to/downbeatarenapart2
◆Blu-ray盤
価格：￥7,700（税込）品番：CTXR-92135
※初回：デジパック仕様
※ライブ写真付きブックレット付き
◆DVD盤
価格：￥7,700（税込）品番：CTBR-92133~4
※初回：デジパック仕様
※ライブ写真付きブックレット付き
◆収録内容 ※全形態 共通
01.SHOT IN THE DARK
02.¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜
03.5 days of TEQUILA
04.Pride Of Lions
05.Glorious
06.SKULL COLLECTOR
07.CALL FROM RIO
08.SOUL GROWL
09.天空橋
10.接吻 [GUEST] 田島貴男
11.めくれたオレンジ [GUEST] 田島貴男
12.火の玉ジャイヴ
13.Great Conjunction 2020
14.ONE EYED COBRA
15.美しく燃える森
16.百花繚乱 [GUEST] 幾田りら
17.Free Free Free [GUEST] 幾田りら
18.一日花
19.いつか [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)
20.紋白蝶 [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)
21.SKA ME CRAZY
22.Mela! [GUEST] 長屋晴子 (緑黄色社会)
23.青い春のエチュード [GUEST] 長屋晴子 (緑黄色社会)
24.The Last
25.SKAHOLIC GENERATION
26.悲しみの果て [GUEST] 宮本浩次
27.明日以外すべて燃やせ [GUEST] 宮本浩次
28.DOWN BEAT STOMP
・ENCORE
29.Paradise Has No Border [GUEST] Tuba：石原慎也 (Saucy Dog), Trombone：⻑屋晴子 (緑黄色社会), Tenor sax：田島貴男
30.スキャラバン