◾️『35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」』

2025年11月5日（水）発売

予約：https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN

◆Blu-ray盤

価格：￥7,700（税込）品番：CTXR-92138

※初回：デジパック仕様

※折りポスター(358×538mm)付き

◆DVD盤

価格：￥7,700（税込）品番：CTBR-92136~7

※初回：デジパック仕様

※折りポスター(358×538mm)付き

◆収録内容※全形態 共通

01.MONSTER ROCK

02.火の玉ジャイヴ

03.ルパン三世のテーマ’78

04.DOWN BEAT STOMP

05.Glorious

06.Burning Scale

07.STORM RIDER

08.さすらい [GUEST] 奥田民生

09.美しく燃える森 [GUEST] 奥田民生

10.花ふぶき 〜愛だろ、愛っ。〜

11.天空橋

12.スキャラバン

13.シンデレラボーイ [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)

14.紋白蝶 [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)

15.銀河と迷路

16.オモイダマ [GUEST] SUPER EIGHT

17.あの夏のあいまいME [GUEST] SUPER EIGHT

18.ウタカタラッタラ

19.さよならエレジー [GUEST] 菅田将暉

20.散りゆく花のせいで [GUEST] 菅田将暉

21.SKA ME CRAZY

22.君と僕

23.STARLIGHT EXPRESS

24.5 days of TEQUILA

25.White Light

26.第ゼロ感 [GUEST] TAKUMA (10-FEET)

27.風に戦ぐブルーズ [GUEST] TAKUMA (10-FEET)

28.水琴窟-SUIKINKUTSU-

29.花火 [GUEST] aiko

30.Good Morning〜ブルー・デイジー [GUEST] aiko

31.カナリヤ鳴く空

32.innocent world [GUEST] 桜井和寿 (Mr.Children)

33.リボン [GUEST] 桜井和寿 (Mr.Children)

34.めでたしソング [GUEST] ムロツヨシ

35.Paradise Has No Border [GUEST] Bass sax：さかなクン, Tuba：石原慎也 (Saucy Dog), Trumpet：横山 裕 (SUPER EIGHT), Trombone：奥田民生, Alto sax：桜井和寿 (Mr.Children)

・ENCORE

36.Sweet G

37.星降る夜に [GUEST] 奥田民生, 石原慎也 (Saucy Dog), SUPER EIGHT, 菅田将暉, TAKUMA (10-FEET), aiko, 桜井和寿 (Mr.Children), ムロツヨシ, さかなクン

38.¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜

・スカパラ甲子園 Opening Movie

◆CDショップ＆ECサイト別購入者特典情報

※商品・特典には、数に限りがございますので、無くなり次第終了になります。お早めのご予約をオススメします。

・mu-mo SHOP

2作品同時購入：ツインパッケージ・スリーブ

「スカパラ甲子園」単品購入：和紙風缶バッジ

「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：和紙風缶バッジ

・Amazon.co.jp

「スカパラ甲子園」単品購入：ビジュアルシート

「DOWN BEAT ARENA PART供廛咼献絅▲襯掘璽鉢

・セブンネットショッピング

2作品同時購入：コンビニエコバッグ

「スカパラ甲子園」単品購入：手ぬぐい

「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：手ぬぐい

・楽天ブックス

2作品同時購入：アクリルブロック

「スカパラ甲子園」単品購入：アクリルコースター

「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：アクリルコースター

・OTHER SHOPS(スカパラ応援店)

「スカパラ甲子園」単品購入：スマホサイズステッカー

「DOWN BEAT ARENA PART供彙栄聞愼：スマホサイズステッカー

※2作品同時購入について

下記、２タイトルを同時にご予約・ご購入頂いたお客様が対象となります。

・35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」

・35th Anniversary Finale「DOWN BEAT ARENA PART供

※単品購入について

下記、単体商品の特典絵柄は映像作品ごとに異なります。

・35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」

・35th Anniversary Finale「DOWN BEAT ARENA PART供

▼映像商品2作品の予約▼

・35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」

https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN