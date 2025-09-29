BOYNEXTDOORが、約1年ぶりに「THE FIRST TAKE」登場した。

◆BOYNEXTDOOR 動画

第594回の今回披露するのは、2025年1月に発売された「IF I SAY, I LOVE YOU」だ。韓国の主要音楽配信チャートでリアルタイム1位を獲得し、アメリカ・ビルボード「World Digital Song Sales」チャートでもTOP10入りを果たした本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけの特別なパフォーマンスで一発撮り披露する。

◆ ◆ ◆

■BOYNEXTDOOR コメント

「THE FIRST TAKE」に約1年ぶりにまた出演できて嬉しいです、ありがとうございます。ドキドキしていますが良いパフォーマンスができるように頑張ります。パフォーマンスをする時、いつもハンドマイクを使っているのですが、今回はコンデンサーマイクを使っていて「THE FIRST TAKE」でしか見られない構図になっているので、ここでしか見られない特別な姿を楽しみにしてください。

◆ ◆ ◆