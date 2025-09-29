44歳美女タレント、近影にネット衝撃「若いなぁ」「20代に見える」「めっちゃ可愛い」 2002年のCMで大ブレイク
タレント・小野真弓が、24日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには、水着姿など美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「こんばんは！ さつえい、空き時間中。。 ドラマの撮影に参加しております とてもとても素敵な皆様と、ご一緒させて頂いております」と、オフショットを複数枚投稿。真っ赤な車の横で眩しい笑顔も見せた。ファンからは「若いなぁ」「20代に見える」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」インスタグラム（@hanaharuaroi）
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには、水着姿など美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「こんばんは！ さつえい、空き時間中。。 ドラマの撮影に参加しております とてもとても素敵な皆様と、ご一緒させて頂いております」と、オフショットを複数枚投稿。真っ赤な車の横で眩しい笑顔も見せた。ファンからは「若いなぁ」「20代に見える」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」インスタグラム（@hanaharuaroi）