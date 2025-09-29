落とし物探しでクラスメイトと打ち解けられた！ 社長令嬢が一歩踏み出せたのは護衛のおかげ／護衛彼氏のウラオモテ
『護衛彼氏のウラオモテ』（あますみ/KADOKAWA）第10回【全14回】
母の死を機に、大企業・白鳥グループの社長令嬢になった白鳥凪（しらとりなぎ）は、その家柄を恐れられ、孤独な日々を送っていた。そんなある日、トラブルから彼女を救ったのは、なぜか初対面なのに「凪の彼氏」を名乗る美青年・黒島玲（くろしまれい）だった。実は、婚約者の座を狙う者たちから凪を守るため、護衛として派遣されたという黒島。周囲に狙われることがないよう、学校では仲睦まじい「恋人同士」のフリをすることに！ オモテでは甘々彼氏を演じ、ウラでは戸惑う凪をからかう黒島。しかし、そのさらにウラには、凪への募る想いを秘めていて――。嘘から恋が走り出すリバーシブル・ラブコメディ『護衛彼氏のウラオモテ』を好評につき再連載でお届けします。護衛で彼氏なキミとの恋、想いが溢れだす完結の第2巻は2025/9/20発売！
