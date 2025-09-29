シャオミ・ジャパンは、同社史上最もハイスペックな性能を誇る「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro / 5」を2025年9月26日（金）より日本で発売しました。実売価格は5 Proが10万8000円、5が8万9800円（いずれも税込）。

記事のポイント シャオミのロボット掃除機史上最もハイスペックな「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro」は、強力な吸引力や水拭き機能に加え、AIトリプルカメラによるスマート検知システムで賢く効率的に掃除することが可能。モップの自動洗浄や自動乾燥機能付きで、メンテナンスの手間が省けます。

「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro / 5」は、圧倒的な清掃能力とセルフメンテナンス機能を備えたハイエンドモデル。新開発の「dToFスマート昇降式レーダー」は、低いすき間に差し掛かると自動で収納され、ロボット掃除機がスリム形状に変化します。これにより高さ9.5cmのスペースにも入り込み、より効率的な清掃を実現します。

最大20,000Paの超強力な吸引力で、ホコリや微細な粒子、食べかす、髪の毛など、日常の汚れをしっかり吸引。床のすき間やカーペット繊維の奥深くまで徹底的に清掃します。

また、モップとサイドブラシは伸縮式アームを搭載。端や角を掃除する際に自動で伸びる仕様により、ホコリをミリ単位で清掃します。

メインブラシとサイドブラシの両方に毛のもつれ防止技術を採用。特にメインブラシは清掃中に髪の毛をカットしながら強力な吸引で毛やゴミを効率的に集めるため、手動でのブラシ清掃の手間が大幅に削減されます。

モップは最大80℃の高温洗浄＆高速温風乾燥により、常に清潔な状態が保たれます。手洗いや天日干しの作業を大幅に削減することが可能です。Xiaomi ロボット掃除機 5 Proにはモップの汚れを検出し、洗浄が足りなかった場合に自動で再洗浄する機能も搭載されています。

さらに、汚れが溜まりがちなドックとロボット掃除機の接地面も自動で洗浄。ダストボックスは最大75日ゴミ捨てが不要となっており、掃除だけでなく製品メンテナンスに関しても手間を最小限にすることができます。

かしこく掃除するスマート検知システム搭載

5 Proは、AIトリプルカメラによるスマート検知システムを搭載。1基のRGBカメラ、2基の赤外線カメラ、赤外線3Dドットプロジェクターが、汚れを正確に検知するとともに、環境をリアルタイムで把握します。これにより、無駄のない柔軟で賢い清掃を実現します。

USBケーブルや靴下、垂れ下がった茎や葉など、小さな障害物を含む200種類以上の物体を識別してスマートに清掃ルートを計画します。

さらに、47種類の汚れ検知も可能で、飲み物がこぼれている場所は水拭きだけ、固形物が落ちている場合は吸引だけ、固形物と液体が混ざった汚れを検知すると自動で回避して地図上に汚れの位置をマーキングするなど、Xiaomiのロボット掃除機史上これまでにないスマートな清掃を実現します。

カメラは500万画素のHDカメラとしても機能することで、遠隔操作で清掃できるだけでなく、ペットの様子をリアルタイムで確認・撮影することも可能です。

専用アプリ「Xiaomi Homeアプリ」に対応。外出中でもアプリから吸引掃除や水拭きを遠隔で開始できます。清掃スケジュールの設定や進入禁止エリアの指定など、カスタマイズ機能にも対応しています。

さらに、Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントによる音声操作にも対応。「OK Google（Alexa）、掃除を始めて」と言うだけで、簡単に掃除を開始することが可能です。

このほか、エントリーモデルの「Xiaomi ロボット掃除機 S40」（実売価格2万5800円／税込）や、スリムな設計で手軽に簡単お掃除が可能な「Xiaomi コードレス掃除機 P30」（同9280円／税込）なども同時に発売されています。

シャオミ 「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro / 5」 発売日：2025年9月26日 実売価格：5 Pro／10万8000円、5／8万9800円（いずれも税込）

The post シャオミ史上最強のロボット掃除機が日本上陸！ 「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro / 5」登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.