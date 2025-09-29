リチャード・ギアと年下妻がミラノ・ファッション・ウィークに来場
映画『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅だち』、『シカゴ』などで知られるリチャード・ギアが、34歳年下の妻のアレハンドラ・シルバと一緒に、ミラノ・ファッション・ウィークに来場し、グラマラスなツーショットを披露した。
【写真】グラマラスなツーショットを披露した夫妻
Peopleによると、2人は現地時間9月28日、ミラノで開催されたジョルジオ・アルマーニのファッションショーに来場し、フロントロウでコレクションの発表を見守ったそう。リチャード（76）は黒のタキシードに蝶ネクタイを合わせたクラシカルな姿。アレハンドラ（42）はシルバーのビーズ装飾が施されたストラップレスドレスを纏い、メタリックなポインテッドヒールとクラッチバッグをコーデ。ヘアメイクはナチュラルにし、ミニマルなルックを見せていた。
2014年にイタリア・ポジターノにあるセレブ御用達のホテルVilla Trevilleで出会い、2018年に結婚した2人は、今年長年住んだアメリカを離れ、アレハンドラの母国であるスペインに移住。「これまで以上に幸せになった」そうだ。スペイン誌『Elle Espana』のインタビューで「母国にいるから彼女は幸せ。彼女が幸せだと、僕は幸せなんだ」と語っていた。
なお、2人の間には、2019年2月に長男アレクサンダー、2020年4月に次男ジェームズが誕生。リチャードには2番目の妻キャリー・ローウェルとの間に生まれた25歳の息子ホーマーがおり、アレハンドラにも元夫ゴビンド・フリードランドとの間に生まれた12歳の息子アルバートがいる。今年3月には、聖ヨセフの日としても知られるスペインの父の日を祝い、アレハンドラが、ファミリーショットを3枚公開。「世界一のパパ、スペインで初めての父の日おめでとう」とキャプションを添え、リチャードがアレクサンダーとジェームズ、アルバートと視線を合わせるように、腰をかがめる写真など、美しい家族写真も披露した。
