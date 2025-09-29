来年2月から

アメリカのユナイテッド航空が、グアムを拠点とするボーイング737-800全10機を、新型機である「ボーイング737MAX8」に置き換えると発表しました。導入は2026年2月の予定です。この機体は羽田、成田、中部、関西〜グアム線、成田〜サイパン線などにも投入されています。新型機はどのようなものなのでしょうか。

【写真】最新！これが「ユナイテッドの737MAX」豪華すぎる客席です

これらの737MAX8はビジネスクラス16席を含む最大166席が設置されています。全席に個人モニターを搭載し、放映されるプログラムは日本語にも対応。ワイヤレスBluetooth接続機能も装備しているほか、有料で「スターリンク」のWi-Fiも使用できます。手荷物預け棚も、乗客全員分の機内持ち込み手荷物を収納できるサイズのもので、足元スペースが広い座席の増設なども行われているとのことです。

ユナイテッド航空の桐山謙一 アジア・ミクロネシア地区営業担当支社長は「アジア・ミクロネシア路線を運航する新機材への投資は、お客様が当社に期待されるプレミアムな体験を実現するものであり、太平洋地域全体での顧客体験の向上に対する全社的な取り組みのひとつです」とコメントしています。