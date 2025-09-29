佐賀県警の科学捜査研究所、通称科捜研でDNA鑑定の不適切な取り扱いが繰り返されていた問題です。

29日の定例会見で福田英之本部長は改めて、第三者委員会による調査は必要ないとしました。しかし、識者は問題は深刻だと指摘します。

■佐賀県警・福田英之本部長

「深くお詫び申し上げます。」



佐賀県警の福田英之本部長は会見で改めて謝罪しました。



この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員が去年までの7年間、担当したDNA鑑定のうち実際には鑑定していないものを鑑定したかのように報告するなど、130件で不正を行ったとされるものです。





元職員は証拠隠滅の疑いなどで書類送検され、懲戒免職処分を受けています。不適切な鑑定のうち16件は殺人未遂事件や窃盗事件などの「証拠」として検察庁に送られていました。

福田本部長は17日、県議会に出席し、裁判に影響は与えていないと説明していました。これに対し、県議からは。



■冨田幸樹県議

「第三者的な方が入って、これは影響がなかったという判定をいただければいいのかなと思いますが、検察も警察も同じ捜査をする立場の方々がなかったと言われても、納得しがたいのではないか。」



調査のため、第三者委員会の設置を求める声が上がりましたが、福田本部長は29日、改めて必要ないとの認識を示しました。



■福田本部長

「県警察を第三者的な立場から監督する機関である県の公安委員会に重ねるかたちで、新たに第三者機関といったものを設置する必要はない旨を申し上げてきたところです。機微な内容を多く含むもので、法令に基づき守秘義務が課されるとともに第三者性を有する機関である公安委員会において、こういった機微な事項を含む内容が確認されることが制度的にも実態的にも適切だと考えています。」

公安委員会は、警察を管理するため都道府県ごとに設置されています。佐賀県警の場合は教育、経済、法曹界の3人の委員が選ばれ、構成されています。



福田本部長は公安委員会の調査を受けていることを理由に、改めて第三者委員会の設置は必要ないとしました。

元・福岡県警察本部長で、京都産業大学の田村正博教授は、佐賀県警の問題はDNA鑑定の信用性に影響を与えかねず、 より丁寧な説明が必要だと指摘します。



■警察行政法に詳しい京都産業大学・田村正博教授

「過去の例のないような重大な事案でもあるし、全国の鑑定の信頼性にも疑いを持たれかねない事案だったわけです。本質的には、公安委員会の管理をきちんと受けている、あるいは受けていることを示すことがとても大切なこと。」



一方、田村教授は、守秘義務との兼ね合いがあり、第三者委員会による検証には難しさがあると話します。



■田村教授

「様々な鑑定処理を見る。その中には当然、容疑者の氏名が入っている、犯行・犯罪場所が入っている。それを見ないで第三者委員会の検証をしてくださいというのも難しい。」

先週金曜日には、佐賀県議らが問題があった科捜研を視察しました。科捜研は再発防止策として職員を増員するほか、10月から3か月間、福岡県警の科捜研に研修のため職員を派遣すると発表しています。



また、佐賀県の公安委員会は29日、コメントを発表し「本事案を極めて深刻に受け止める」とした上で県警の再発防止策について、「推進状況・実施状況等の確認や検証を行い続ける」としています。



警察の捜査に対する信頼を根幹から揺るがすDNA鑑定の不正問題。佐賀県警には、これまで以上に誠実な説明と対応が求められます。