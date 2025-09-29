超特急、22nd シングル「NINE LIVES」Dance Practice映像公開 獲物を狙う猫のしたたかな個性をスリリングに表現
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、24日にリリースした22nd シングル「NINE LIVES」のDance Practiceを、きょう29日午後10時に同グループ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。
【動画】猫感たっぷり！しなやかで力強いダンスで魅せる超特急
今作「NINE LIVES」のテーマは、“Cat has NINE LIVES.”「猫に九生あり」という、困難な状況を何度も乗り越えて、しぶとく生き抜く力を表すことわざと、“9人組グループ”超特急を重ねた楽曲に。クールでグルーヴィーなダンスミュージックに、超特急らしいユーモアや遊び心を散りばめた1曲となっている。
振付を手掛けたのは、GENTA YAMAGUCHI、KAITA（RHT.）、KAZThe FIRE（RHT.）。グルーヴィーなトラックに乗せ、指を丸めた猫の手やひっかくような振りに、セクシーなムーブも交えつつ、虎視眈々（たんたん）と獲物を狙う猫のしたたかな個性を、重心の低いダンスと緩急豊かなフォーメーションでスリリングに表現している。
同グループは、メインダンサー・カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、マサヒロ、アロハ、ハルと、バックボーカル・タカシ、シューヤによるメインダンサー＆バックボーカルグループ。11年12月結成。12年6月、シングル「TRAIN」でインディーズデビュー。22年4月に新メンバー募集オーディション『超特急募』の開催を発表し、8月にシューヤ、マサヒロ、アロハ、ハルの4人が加入した。
