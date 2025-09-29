俳優の佐藤隆太（45）が29日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子供と楽しんでいる趣味について語った。

佐藤は09年に結婚し、現在は3人の子を持つ父となった。子供は「高校1年生、小学5年生、小学3年生です」と娘2人と息子だと言い、子育てについては「だいぶリズムは落ち着いてきたかなと思いますね」と目を細めた。

司会の黒柳徹子が「長女のスキーキャンプにも行った」と明かすと、佐藤は子供たちがスキーが好きで、毎年行くようにしているとし「初めて長女がスキーのキャンプに行く時に、親も参加が可能だったので、ついて行かせてもらったんですよ」と回顧。

自身は学生時代にスノーボードをやっており、スキーは未経験だったためにスノーボードで参加する予定だったが、直前になって「いやこれは違うな」と感じたという。

「自分が経験していることを子供に教えるのではなくて、子供と一緒にゼロから習うってなかなかチャンスがないじゃないですか」と思い、長女と共にスキーを習うことに。

すると「2人でやっぱりこんな感じだねとか言いながら、一緒に成長していける。それは楽しいんですけど」と佐藤。それでも「驚きましたけど、子供の方が圧倒的に成長のスピードが速いですよね。僕の方が教わるというか。僕が置いていかれてどんどん娘が先に滑っちゃうみたいな。そんなふうにもなってましたけどね」と苦笑した。

最近は息子と共にスキーをしていると振られ、自身の誕生日に2人で出かけたというスキー場での長男の写真を披露。「いい思い出の日になりました」「男2人旅で」と声を弾ませた。

子供たちとの外出はリフレッシュになるとし「楽しいです」と笑顔。「今は子供たちと一緒に時間を共有することが一番幸せに思える時間かなと思いますね」としみじみと話した。