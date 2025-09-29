アメリカ中西部・ミシガン州の教会へ男が車で突っ込んだ後、発砲し、少なくとも4人が死亡、8人が負傷しました。

事件があったのは、ミシガン州グランドブランにある「末日聖徒イエス・キリスト教会」＝モルモン教の教会です。

地元警察によると、28日午前、教会の正面のドアに車が突っ込んだ後、車を降りた男が自動小銃を使って銃撃を始めました。その後、男はガソリンをまいて火を放ち、教会は全焼しました。

教会では当時、日曜礼拝が行われていて数百人がいたとみられ、これまでに4人が死亡、8人がけがをしました。

男は現場に駆けつけた警察官との銃撃戦の末、射殺されました。

当局は行方不明者がいるとみて、焼けた教会の内部の捜索を続けています。

射殺された男はトーマス・サンフォード容疑者（40）で、アメリカメディアによると、元海兵隊員でイラク戦争にも従軍していたということです。突っ込んだ車の荷台には、2本のアメリカ国旗が立てられていました。

トランプ大統領は「またもキリスト教徒を標的とした攻撃のようだ」とSNSで主張。

警察は、男の犯行の動機を調べる方針です。