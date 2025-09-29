おやつを前に、キラキラと期待に満ちた表情を浮かべていたというゴールデンレトリバーさん。思ったより量が少なかったようで…想定外の表情を捉えたその光景は記事執筆時点で66万回を超えて表示されており、2.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『おやつが食べれる』と期待に満ちた顔の大型犬→思ったよりも量が少なくて…わかりやすすぎる表情】

期待に満ちた表情の大型犬→思ったよりおやつの量が少なくて…

Xアカウント『@YUZU_golden_』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「ゆず」ちゃんのお姿。

飼い主さんがゆずちゃんに『ウマウマ』を見せると、表情をキラッキラと輝かせて眩しいほどの笑顔を見せてくれたのだといいます。

『想定外の表情』に反響

しかし、思っていたよりウマウマの量が少なかったようで…一瞬にして別犬のような表情になってしまったというのです。

目線は合わず、瞳の中の光もすっかりと身を潜め、口元もへの字にキツく結ばれてしまっていたというゆずちゃん。

どこからどう見ても『不服です』という感情が痛いほどに伝わってくるその表情は、嘘がなくあまりにも愛くるしいものだったといいます。

ゆずちゃんが見せてくれた素直で嘘のない、愛おしいその変化は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「表情だけじゃなくて毛艶にも出てるｗ」「嘘がない、だから好き」「不満そうな顔がとても可愛い」「特にゴルちゃんは表情が豊かですよね」「かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

表情が豊かすぎるお茶目な女の子

2019年8月11日生まれのゆずちゃんは、美味しいものが大好きでお茶目な女の子。キッチンでウマウマを期待して1時間も待ち続けたり、表情だけでウマウマをゲットするためにアピールをしたり…その行動はあまりにも愛おしいもの。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと自分らしく幸せに暮らすゆずちゃんのお姿は、日々たくさんの人々にゴールデンレトリバーの魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@YUZU_golden_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。