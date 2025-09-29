パパが「ママを叩くイタズラ」をしたら、見ていた犬が…？暴力は絶対に許さない「まさかの態度」に爆笑する人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1025万回再生を突破し、「平和やなｗ」「声出して笑った」といったコメントが寄せられています。

きっちり「取り締まり」

Instagramアカウント「melkuramarin」に投稿されたのは、パパの「ママを叩くイタズラ」を見ていたポメラニアン「クララ」ちゃんと「マリン」ちゃんの様子。ペシッとママが叩かれるのを見ると、クララちゃんはパパの元へ。

「なんてことをっ」と言いたげな表情で、圧をかけながらパパのお顔を舐め、強めの「取り締まり」を行ったクララちゃん。パパはちょっと笑顔、クララちゃんは尻尾を振っていて、楽しげな取り締まりが繰り広げられます。

再び出動！

反対にママがパパを叩いてみると、ポコポコと叩かれているパパを見て早速出動するクララちゃん。しかし取り締まられたのは、ママではなくパパだったんだとか。

クララちゃんはパパの膝の上に乗り、お顔をペロペロ。「おかしいんじゃない！？」と戸惑うパパですが、もう一度叩かれても何故か取り締まられてしまうパパ。

「暴力はゆるさないっ」

パパはずっと隣で見ていたマリンちゃんに助けを求めますが、マリンちゃんはじっとパパを見たものの、微動だにしません。「いたい！」と渾身の演技を繰り出すパパでしたが、「来やしねぇな」と最後には諦めてしまいます。

マリンちゃんには完全スルーされましたが、その後クララちゃんが再び取り締まりにやってきたのだそう。「暴力はゆるさないっ」という強い信念で、入念な取り締まりを披露してくれたクララちゃんなのでした。

