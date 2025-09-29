横綱昇進後、初めての優勝に国技館と地元・石川県津幡町は歓喜の渦に包まれました。

大相撲秋場所の千秋楽は、16年ぶりの横綱同士の優勝決定戦を制し、大の里が5度目の優勝を決めました。

13勝1敗、単独首位で千秋楽を迎えた大の里。地元・津幡町のパブリックビューイング会場にはおよそ260人のファンが詰めかけました。

地元住民「最初にバーンって一気に押すところがかっこいい」「引かずに立ち向かってくれればいい」「がんばれ！大の里ー！」

少年相撲時代の恩師が営む金沢市内の飲食店では、客も店主も固唾を飲んで横綱・豊昇龍との直接対決を見守ります。

勝てば横綱昇進後、初となる優勝が決まる大一番。もろ手で突かれ上体を起こされると、土俵際まで一気に追いやられてしまいます。

これで両横綱が2敗で並び、勝負は横綱同士としては16年ぶりとなる優勝決定戦へ。

今度は立ち合いから素早い攻めを見せ、土俵際で投げを打とうとする豊昇龍を力でねじ伏せました。物言いはついたものの、結果は軍配通り。

2場所ぶり5度目、横綱昇進後では初の幕内優勝です。

パブリックビューイングに訪れた人「3回来てるが、今回はパブリックビューイングが揺れました。大横綱！これは素晴らしい」「一発で決めてくれたら、こんなにドキドキしなかった。勝てて良かった、最後に」「大横綱の道、第一歩がきょう始まった。最高です、今場所強かった」

少年相撲時代の恩師・梅田貴夫さん「最後の相撲は最高だった。ああいうふうに引かずにどんどん前にいけば、誰も敵わない。石川県民全員が勇気づけられて、またあしたも頑張ろうという気持ちになる。これからも体に気をつけて頑張ってほしい」

本割の敗戦からきっちりと切り替え賜杯を手に

優勝の歓喜からおよそ1時間後。

東京の両国国技館では優勝パレードが行われ、沿道のファンから多くの祝福を受けました。

二所ノ関部屋がある茨城県内のホテルで開かれた祝賀会には、親交のある俳優の西岡紱馬さんも駆けつけ、親方と共に祝いの酒を注ぎます。

大の里と二所ノ関親方は秋場所をこう振り返ります。

大の里「一日一番しっかりと集中して15日間挑むことができた。（本割では）ああいう形で負けてしまって、しっかり反省して決定戦に挑むことができてよかった」

二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）「本割の相撲が本当に完敗だったので、逆にあれくらい完敗でよかった。これじゃダメだと思って、すぐに切り替えて、修正して、良い相撲を取れた」

1年前は能登で豪雨 石川への思いは強く

一夜明けた29日午前、二所ノ関部屋では会見が開かれました。他の有力力士の休場が相次ぐ中、休まず土俵を務め、自身初の年間最多勝は場所中に早々と決まりました。

大の里「今年は（年間最多勝を）絶対取ろうという思いを持っていた目標の一つでもあったので、こういう9月場所の時点でそれが確定したのは嬉しい」

2024年9月、能登が豪雨に見舞われてから1年、地元への思いは依然強く持っています。

大の里「たくさんの方が応援してくれて見てくれていたと思うので、去年1年前豪雨があったりとか、復興はまだまだだが、少しでもやっぱり石川に自分の優勝で明るい話題が届けられたのかなと思う。九州場所も気を引き締めて頑張っていきたい」

横綱として念願の賜杯を獲得した大の里。角界を背負う郷土の星の活躍は、これからも石川に元気を与え続けてくれます。