森永乳業は、「小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味〜香るシナモン〜」を10月1日から期間限定発売する。

「小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生し、30年以上にわたり消費者に支持されているロングセラーのチーズデザート。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時などに、家族みんなで楽しめる商品として好評を得ており、幅広い年代の人においしく食べてもらえるような、人気の定番フレーバー（ブルーベリー、ストロベリー、レアチーズケーキ）を取り揃えている。

今回発売する「小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味〜香るシナモン〜」は、秋冬に人気の「アップルパイ」の味をチーズケーキで再現した、ワクワク感のある一品とのこと。りんごのコンポートのような芳醇な味わいと、アクセントのシナモンで、「アップルパイのフィリング」を想起させる味わいを楽しめる。

「小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味〜香るシナモン〜」を食べてもらい、いやしのひと時を過ごしてほしい考え。

［小売価格］390円（税別）

［発売日］10月1日（水）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp