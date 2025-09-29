9月26日～28日の北米映画ランキングは、レオナルド・ディカプリオ主演＆ポール・トーマス・アンダーソン監督の初タッグ作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が初登場No.1に輝いた。

参考：レオナルド・ディカプリオが決死の逃亡 『ワン・バトル・アフター・アナザー』本予告公開

本作は、ディカプリオ演じる“挫折した革命家”ボブが、昔の宿敵である軍人ロックジョーによって娘ウィラを誘拐され、娘を取り戻すため再び戦いに臨む。追跡に次ぐ追跡、戦いに次ぐ戦い（ワン・バトル・アフター・アナザー）が幕を開ける――。ショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロという名優同士の顔合わせでも話題だ。

北米上映館数は3634館で、週末興行収入は2240万ドル。『ブギーナイツ』（1997年）や『マグノリア』（1999年）、『インヒアレント・ヴァイス』（2014年）などの名作で知られる巨匠アンダーソンだが、従来は小規模公開からスタートすることが多く、のちに拡大公開されても2000館以下の上映となることが通例だった。

したがって本作は、アンダーソン史上ぶっちぎりのオープニング興行収入記録を獲得。過去最高のヒット作である『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（2007年）の4022万ドルを超え、キャリアの最高記録を更新するのも時間の問題だ。

海外76市場の興行収入はでも2610万ドルで、世界興収は4850万ドル。製作費は1億3000万ドル（こちらもアンダーソン史上最高額だ）とあって、この結果をどう見るかは意見が分かれるところだ。損益分岐点は世界興収3億ドルとも伝えられているから、北米興収2000万ドルという滑り出しは厳しい数字だというほかない。

もっとも、北米におけるハリウッド映画の興行にはいくつもの要因が複雑に絡み合う。そもそも『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、上映時間162分という長尺のR指定アクションスリラー、しかも既存のIP作品ではなくオリジナル脚本という、現在のハリウッドでは最も集客に苦戦するタイプの映画なのだ。

この野心的な企画に投資したワーナー・ブラザースは、『スーパーマン』や『F1／エフワン』をはじめ、『マインクラフト／ザ・ムービー』、『罪人たち』、『ファイナル・デッドブラッド』、『Weapons（原題）』、そして『死霊館 最後の儀式』とヒット作を連発。今年初めて年間興収40億ドルの大台を突破したスタジオとなった（ワーナーにとってはコロナ禍以前の2019年以来となる快挙）。

こうした経緯を鑑みれば、本作ひとつが苦戦しても、別の作品が問題をカバーしうることは明らか。むしろ、単独では当たりにくい種類の映画をメインストリームに押し出せるのは数々のヒット作があってこそだ。また、本作においてはレオナルド・ディカプリオの存在も言わずもがな大きく、出口調査では観客の41%が「ディカプリオが出ているから」この作品を観たと回答している。

重要なファクターは、本作が批評家・観客から熱狂的な支持を得ていることだ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア96%・観客スコア84%を記録し、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A」評価を獲得。およそ4人中3人が「強く薦める」と回答する異例の成績となった。

IMAXなどプレミアムラージフォーマットでの成績も好調で、上映は今後数週間にわたり継続する予定。また、ワーナーは映画賞シーズンの健闘にも期待しており、本作の劇場公開をできるかぎり長期的に継続する計画だという。

現地メディアによると北米興収は現在の3倍以上になる見込みで、ライバル企業による「性急に判断してはならない」とのコメントも紹介されている。アンダーソン作品として最もエンターテインメント性が意識されていること、作品のテーマやメッセージとしても広い客層にアプローチしうることから、賞レースを含めてポテンシャルは大きい。日本公開は10月3日。

今週の第2位は、ドリームワークス製作のCGアニメーション映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』で、北米3500館で週末興収1370万ドル。Netflixシリーズ『ギャビーのドールハウス』（日本では2024年よりテレビ東京系列で放送中）の映画版で、実写とアニメーションのハイブリッド作品だ。

製作費は3200万ドルで、世界興収は1937万ドル。ただし本作の場合、劇場興行以外にもグッズなどのセールスが超強力な後押しとなっている。Rotten Tomatoesでは批評家スコア80%・観客95%。CinemaScoreでは「A+」評価と、ファミリー映画らしく観客支持が強い傾向だ（批評家の評価が興行に影響しにくいジャンルでもある）。日本公開は2026年3月13日。

第3位は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』で、週末興収は710万ドル。前週比マイナス59%と、公開3週目にして数字はやや落ち着いた印象。世界興収は6億ドルを突破しており、圧倒的な人気の高さを証明した。第4位『死霊館 最後の儀式』は北米興収1億6145万ドル、世界興収4億3585万ドルとこちらも好調だ。

なお、前週公開された『Him（原題）』と『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』は厳しい状況が続いており、前者は先週の第2位から第6位へ転落。週末興収は365万ドルで、前週比マイナス72.5%（！）と下落率も非常に大きい。後者は前週の第6位から第10位とトップ10すれすれで、製作費4500万ドルに対して北米興収592万ドルという成績だ。

【北米映画興行ランキング（9月26日～9月28日）】1.『ワン・バトル・アフター・アナザー』（初登場）2240万ドル／3634館／累計2240万ドル／1週／ワーナー

2.『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』（初登場）1370万ドル／3500館／累計1370万ドル／1週／ユニバーサル

3.『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（↓前週1位）710万ドル（-59%）／2984館（-358館）／累計1億1817万ドル／3週／ソニー

4.『死霊館 最後の儀式』（↓前週3位）686万ドル（-44.1%）／3083館（-330館）／累計1億6145万ドル／4週／ワーナー

5.『The Strangers: Chapter 2（原題）』（初登場）590万ドル／2690館／累計590万ドル／1週／ライオンズゲート

6.『Him（原題）』（↓前週2位）365万ドル（-72.5%）／3168館／累計2079万ドル／2週／ユニバーサル

7.『The Long Walk（原題）』（↓前週5位）340万ドル（-45.4%）／2297館（-548館）／累計2881万ドル／3週／ライオンズゲート

8.『Downton Abbey: The Grand Finale（原題）』（↓前週4位）330万ドル（-48.5%）／2829館（-882館）／累計3890万ドル／3週／Focus Features

9.『スパイダーマン』3部作 再上映（初登場）225万ドル／1485館／累計225万ドル／1週／Fathom Events

10.『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』（↓前週6位）125万ドル（-61.6%）／3300館／累計592万ドル／2週／ソニー

（文＝稲垣貴俊）