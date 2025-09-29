余ったギガ、捨ててませんか？ 通信料が増える夏だからこそ検討したい格安SIMとは？

なぜ夏にスマホの通信費は増えるの？

夏の通信費が高くなる理由はいくつかあります。まず、旅行や帰省で自宅のWi-Fi環境を離れる時間が長くなるため、外出先でモバイルデータ通信を多く利用する可能性があります。

観光地や移動中には、動画や音楽をストリーミング再生したり、検索機能を使ったりする機会も増えます。総務省の「令和6年通信利用動向調査の結果通信利用動向調査」でも、SNS利用や情報検索がデータ消費の中心となっていることが示されています。

また、レジャー先での写真や動画のアップロード、友人や家族とのビデオ通話もデータ通信量を押し上げる要因です。気づいたときには契約しているギガ容量をオーバーし、追加でデータを購入してしまったという経験がある方も多いのではないでしょうか。

このように、夏は普段以上に通信費が増えやすい季節なのです。



余ったギガは消えてしまう？

通信費が高くなる一方で、実は「余ったギガを捨ててしまっている」ケースも少なくありません。大手キャリアやほとんどの格安SIMでは、余ったギガが翌月に繰り越せない仕組みになっていたり、繰り越せても翌月までしか使えないケースが多いです。

結果として「足りないときは追加購入」「余ったときは消滅」という二重のムダが発生してしまいます。この仕組みは利用者にとっては大きな損失です。

たとえば、出張や旅行で一時的に使用量が増えた翌月、余らせたギガが消えてしまえば活用できません。長期的に見ると、毎月の通信費のうち一定額は使えないまま消えていることもあります。



格安SIMで通信費を抑えつつギガをムダなく使う方法

スマホ代を見直すうえで注目されているのが格安SIMです。その中でもおすすめなのが「y.u mobile」です。月額料金が大手キャリアに比べて低く抑えられるだけでなく、ギガの永久繰り越し（100GBが上限）やデータチャージが格安などの特長があります。



1.ギガの永久繰り越し

y.u mobileは、使い切れなかったギガを翌月以降も繰り越せる「ギガの永久繰り越し（100GBが上限）」が特長です。旅行中に追加したギガをムダなく消費することもできるので、安心です。



2.データチャージが格安

帰省や旅行先で予想以上にギガを使ってしまっても安心です。y.u mobileでは、1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円とお得に使用できます。



通信費を見直してイベントやレジャーをもっと楽しもう

イベントやレジャーで出費が増える季節ですが、スマホ代のような固定費を見直すことで、余裕を作ることができます。

y.u mobileなら余ったギガを永久繰り越し（100GBが上限）できるうえに、必要に応じてギガをお得にチャージできます。通信費に悩みがある方は、ぜひy.u mobileの切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

