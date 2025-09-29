Snow Manの目黒蓮さんは9月28日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：目黒蓮さん公式Instagramより）

Snow Manの目黒蓮さんは9月28日、自身のInstagramを更新。脚の長さが際立つモデルショットを公開しました。

【写真】目黒蓮の“輝きすぎ”モデルショット

「本当に素晴らしいスタイル」

目黒さんは「FENDIのショーに行ってきました」とつづり、9枚の写真を投稿。おしゃれなコーディネートを披露しました。「何度も何度もフィッティングをして　スーツスタイルにするのか、スカーフを使ってみようか試行錯誤した結果、レザーのセットアップと、ロボットのブローチが可愛かったので連れて行きました」とのこと。全身ショットでは圧倒的なスタイルの良さが際立っています。

コメントでは「レザーのセットアップ天才的に着こなしててかっこよかったよ〜」「めめーーー圧倒的にカッコよかったです!!だいすき」「好きすぎる」「めめが一生懸命選んだ服、、、輝きすぎてかっこいい　選んでる姿が目に浮かびます」「本当に素晴らしいスタイル」「かっこいい　脚長」「あっしっ、、なっがっ！毎回だけど良すぎて息が止まる」と、絶賛の声が寄せられました。

「ブルガリ カレイドス」

18日にも「ブルガリ カレイドス　色彩・文化・技巧」とつづり、圧巻のスタイルが際立つモデルショットを披露していた目黒さん。爽やかな笑顔も見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)