「あっしっ、、なっがっ！」目黒蓮、圧巻スタイルのモデルショットに反響「本当に素晴らしいスタイル」
Snow Manの目黒蓮さんは9月28日、自身のInstagramを更新。脚の長さが際立つモデルショットを公開しました。
【写真】目黒蓮の“輝きすぎ”モデルショット
コメントでは「レザーのセットアップ天才的に着こなしててかっこよかったよ〜」「めめーーー圧倒的にカッコよかったです!!だいすき」「好きすぎる」「めめが一生懸命選んだ服、、、輝きすぎてかっこいい 選んでる姿が目に浮かびます」「本当に素晴らしいスタイル」「かっこいい 脚長」「あっしっ、、なっがっ！毎回だけど良すぎて息が止まる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「本当に素晴らしいスタイル」目黒さんは「FENDIのショーに行ってきました」とつづり、9枚の写真を投稿。おしゃれなコーディネートを披露しました。「何度も何度もフィッティングをして スーツスタイルにするのか、スカーフを使ってみようか試行錯誤した結果、レザーのセットアップと、ロボットのブローチが可愛かったので連れて行きました」とのこと。全身ショットでは圧倒的なスタイルの良さが際立っています。
「ブルガリ カレイドス」18日にも「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」とつづり、圧巻のスタイルが際立つモデルショットを披露していた目黒さん。爽やかな笑顔も見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
