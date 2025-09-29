【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】カーショーが家族の元へ…登板前の敵地で感動光景

ドジャースのシーズン最終戦、主役はこの男だった。

大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した敵地でのマリナーズ戦。今季での引退を表明しているカーショー投手が先発マウンドへ向かう前に見せた行動が話題となっている。

ドジャース一筋18年を貫いた男がキャリア通算455試合目の登板。チームの攻撃を終えて、1回裏の守備に就く際、マウンドに向かうカーショーはスタジアムに駆け付けたエレン夫人、チャーリーくんら家族の前に向かってハイタッチ。また、観客も敵地でありながらスタンディングオベーションでカーショーを迎える異例の賛辞を贈った。

ファンによる粋な計らい、そして家族の声援を受けたカーショーは、強打を誇るマリナーズ打線を相手に5回1/3を投げて4安打無失点、7奪三振の好投を披露。通算奪三振は3052に到達し、通算223勝目の権利を得てマウンドを降りた。

試合はその後、大谷翔平の55号ソロも飛び出すなどドジャースがリードを守り切り勝利。今季レギュラーシーズン最終戦で生え抜き左腕がチームに勝利をもたらした。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）