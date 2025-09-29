シャーロット・ダグラス国際空港に駐機するアメリカン航空の飛行機＝２７日/Daniel Slim/AFP/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州シャーロットの空港で２８日、米航空大手アメリカン航空の旅客機の車輪格納庫から密航者の遺体が発見された。地元警察が捜査している。

警察によると、機体は欧州からシャーロットに到着したばかりで、遺体が見つかった当時は整備中だった。身元や出身地は不明で、現場で死亡が確認された。

アメリカン航空はＣＮＮ提携局ＷＳＯＣに当局に協力していると述べた。シャーロット・ダグラス国際空港も「悲劇的な発見」を認識していると明らかにした。必要に応じて警察の捜査を支援するとし、空港の業務は通常通り継続していると言い添えた。

航空機の車輪格納部に身を隠す行為は密航者の手口として最も一般的だが、極めて危険とされる。米連邦航空局（ＦＡＡ）は２０１９年、航空機での密航を試みた人の７７％以上が死亡したと発表した。

今回のケースは近年相次ぐ密航者発見の一例で、航空の安全性に懸念が広がっている。約１週間前には、アフガニスタンの１３歳の少年がインドの滑走路でさまよっているのが発見され、その日のうちに送還された。アフガニスタン・カブールからインド・デリーへの約１時間半の飛行に密航していた。

今年１月には、ニューヨークのＪＦＫ空港からフロリダ州フォートローダーデールに向かったジェットブルー機の車輪格納庫で２人が死亡しているのが発見された。