4人家族で月のスマホ代は「3万円超」ですが、ママ友から「高すぎじゃない？」と言われました…平均より「1万5000円」も高いって本当？
4人世帯の通信費はどれくらい？
総務省統計局が公表している「家計消費状況調査 平成29年改定（2015年1月～） 総世帯」によると、2024年における「スマホ・携帯電話などの通信料、通話使用料」の支出額は表1の通りです。
表1
出典：総務省統計局「家計消費状況調査 平成29年改定（2015年1月～） 総世帯」を基に筆者作成
この調査結果によると、4人世帯では1万4831円しか使っていないことが分かります。今回のケースでは、4人で3万円超を使用しており、半分以下の支出額です。
あくまで平均と比較しての話ですが、相談者の家庭では高額の使用料を払っているといえるでしょう。
スマホ料金が高くなる原因
スマホ料金が高くなってしまう原因として、以下のような点が考えられます。
・基本月額料金が高い
・オプションを多く付けている
・端末価格が高いスマホを分割払いしている
・通話時間やデータ通信量が多い
基本料金が数百円のプランもあれば、数千円のプランもあります。家族4人が比較的高めのプランを契約していれば、総額は膨らむでしょう。
また、基本月額料金のほかに、さまざまなオプションを付けていれば、毎月の支払額は高くなります。具体的には、セキュリティサービスや通話オプション、補償サービスなどが挙げられます。
端末とプランをセットで契約し、端末を分割払いにしている場合、月々の端末支払い額が基本月額料金に上乗せされます。端末代金を払い終えるまでは、通常よりも高い料金を払わなければなりません。
さらに、通話が定額かけ放題でない場合、通話時間が多ければ多いほど通話料金がかさみます。また、データ通信プランが無制限でなければ、使用データ量に応じて料金が増えることもあるでしょう。このようなランニングコストも、スマホ費用を押し上げる一因となっていると考えられます。
スマホ代を節約する方法
スマホ代を節約するために、以下のような方法を試してみましょう。
・契約しているプランを見直す
・自宅のインターネット環境を活用する
・通話やデータ通信の方法に注意する
まずは現在の契約プランを見直します。もし不要な内容が付いているプランであれば、使い方に合った少し安いプランに変更してもよいでしょう。
たとえば、ほとんどモバイルデータ通信を使わない人が、高額のデータ無制限プランに加入している場合は、高速データ通信が有限のプラン（3GBプラン、5GBプランなど）への変更がおすすめです。あるキャリアでは、無制限プランが約7400円ですが（割引なしの場合）、別のキャリアの5GBプランでは1000円を切っています。
さらに、付けているオプションを十分利用していないのであれば、解約する方がよいでしょう。
自宅にデータ利用無制限のWi－Fi環境がある場合は、大量のデータ通信を使う作業を自宅で行うことで、高額なデータ無制限プランが不要となります。
通話することが多ければ、通話し放題のオプションを付ける方が安くなる可能性もあります。また、モバイルデータ通信を頻繁に利用する場合は、データ無制限のプランが適切かもしれません。その際はキャリアの料金を比較して選んでください。
4人家族のスマホ代は月に平均約1万5000円
4人家族がスマホ代などにかける費用は、調査によると月の平均で1万5000円ほどです。家庭環境やスマホの使用スタイルによって変わるため、「1万5000円を超えると高すぎ」と一概にはいえません。
しかし、スマホプランを見直してみると、必要を超えるプランだったり、不要なプランが付いていたりすることがあります。数百円の月額料金の差であっても、家族の人数や時間の経過とともに大きな費用差になりかねません。一度世帯全体のプラン内容を見直して、節約できないか検討してみてはいかがでしょうか。
