１０月５日に行われる凱旋門賞・Ｇ１（パリロンシャン競馬場）でアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）に騎乗するクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が母国での悲願達成に向けて、意気込みを語った。

初コンビとなった前走のギヨームドルナノ賞（８月１６日、ドーヴィル競馬場）では２着のラシャバーに３馬身半の差をつけて快勝した。「落ち着いて、冷静に走れていました。彼のこれまでのレースを見て、ジワジワ脚を使うと思ったけど、反応が速くてびっくりした」とルメール騎手は目を丸くした。

負かした相手のなかには、フランスダービーで２着のクアリフィカー（フランスの名門、アンドレ・ファーブル厩舎）がいた。決してまぐれでは勝てない相手だった。「クアリフィカーはニエル賞を勝ちました。グッドラインです」と笑みを浮かべた。ニエル賞の結果も、鞍上を勇気づけた。

しかし、勝ったのはあくまでも前哨戦。「凱旋門賞は多頭数ですし、馬場コンディションも当日までわからない。違うレースになると思います」と気を引き締めた。特に気になるのは馬場状態。ドーヴィルとパリロンシャンでは全く違う。「雨は降らない方がいいと思います。日本馬は速い馬場の方がいい」とジャッジした。

フランスで生まれ育ったルメール騎手にとっては、言うまでもなく、是が非でも勝ちたいレースだ。「凱旋門賞にはいい思い出があまりないです。プライド（０６年２着）の時も悔しかった。ほかの日本馬でもだめだったし、今年は頑張りたい」と意気込んだ。今回が１４回目の挑戦。「エイダンの馬（ミニーホーク）やジュドモントの馬（カルパナ）も強いけど、チャンスはあります。フランス人として、ぜひ勝ちたいです。いい挑戦になると思います」。１５年にＪＲＡの通年免許を取得し、多くのビッグレースを勝ってきた鞍上が、日本の馬で悲願をかなえる。