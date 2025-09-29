◇MLB ドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイルパーク)

大谷翔平選手がレギュラーシーズン最終戦に「1番・DH」で先発出場し、自己最多となる55号を放ちました。

今季は開幕戦を東京で行い、去年の4月4日の第1号に対して、今季は日本のファンの前で3月19日に第1号を放ち、東京ドームを沸かせました。

今季は昨季と比べ、30号ホームランが14試合早く達成されシーズン中盤でも安定してホームランを放ちました。

昨季は、オールスター前の前半戦は3.3試合に1本ペースであったのに対し、後半戦では2.6試合に1本塁打という目覚ましいペースでの量産を見せていました。

また昨季は、8月と9月に2か月連続2桁本塁打をマーク。今季は8月と9月で17本を放ちます。昨季は160試合目でキャリアハイの54号となりましたが、今季は最終日の162試合目でも放ち、去年の数を1本更新しました。結果172安打のうち55本塁打と3.1本に1本が本塁打となる驚異の数字をたたき出しています。

大谷選手は今季158試合に出場し打率.282、102打点、146得点、20盗塁、投手としても14試合に出場し1勝1敗、62奪三振、防御率2.87を記録しています。

▽大谷翔平選手のホームランの歩み ※現地時間

【2024年】

1号 4月3日 9試合目

10号 5月5日 36試合目

20号 6月18日 75試合目

30号 7月21日 100試合目

40号 8月23日 129試合目

41号 8月24日 130試合目

42号 8月28日 133試合目

43号 8月30日 135試合目

44号 8月31日 136試合目

45号 9月6日 141試合目

46号 9月8日 143試合目

47号 9月11日 146試合目

48号 9月17日 151試合目

49号・50号・51号 9月19日 153試合目

52号 9月20日 154試合目

53号 9月22日 156試合目

54号 9月27日 160試合目

【2025年】1号 3月19日 2試合目10号 5月6日 36試合目20号 5月27日 55試合目30号 7月1日 86試合目40号 8月9日 117試合目41号 8月10日 118試合目42号 8月11日 119試合目43号 8月12日 120試合目44号 8月19日 126試合目45号 8月24日 131試合目46号 9月2日 138試合目47号・48号 9月7日 143試合目49号 9月13日 148試合目50号 9月16日 151試合目51号 9月17日 152試合目52号 9月19日 154試合目53号 9月20日 155試合目54号 9月25日 159試合目55号 9月28日162試合目