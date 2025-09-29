日本での快音から始まった大谷翔平のHR シーズン最終戦に自己最多55号 打率.287の中で3.1本に1本がHR
◇MLB ドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイルパーク)
大谷翔平選手がレギュラーシーズン最終戦に「1番・DH」で先発出場し、自己最多となる55号を放ちました。
今季は開幕戦を東京で行い、去年の4月4日の第1号に対して、今季は日本のファンの前で3月19日に第1号を放ち、東京ドームを沸かせました。
今季は昨季と比べ、30号ホームランが14試合早く達成されシーズン中盤でも安定してホームランを放ちました。
昨季は、オールスター前の前半戦は3.3試合に1本ペースであったのに対し、後半戦では2.6試合に1本塁打という目覚ましいペースでの量産を見せていました。
また昨季は、8月と9月に2か月連続2桁本塁打をマーク。今季は8月と9月で17本を放ちます。昨季は160試合目でキャリアハイの54号となりましたが、今季は最終日の162試合目でも放ち、去年の数を1本更新しました。結果172安打のうち55本塁打と3.1本に1本が本塁打となる驚異の数字をたたき出しています。
大谷選手は今季158試合に出場し打率.282、102打点、146得点、20盗塁、投手としても14試合に出場し1勝1敗、62奪三振、防御率2.87を記録しています。
▽大谷翔平選手のホームランの歩み ※現地時間
【2024年】
1号 4月3日 9試合目
10号 5月5日 36試合目
20号 6月18日 75試合目
30号 7月21日 100試合目
40号 8月23日 129試合目
41号 8月24日 130試合目
42号 8月28日 133試合目
43号 8月30日 135試合目
44号 8月31日 136試合目
45号 9月6日 141試合目
46号 9月8日 143試合目
47号 9月11日 146試合目
48号 9月17日 151試合目
49号・50号・51号 9月19日 153試合目
52号 9月20日 154試合目
53号 9月22日 156試合目
54号 9月27日 160試合目
1号 3月19日 2試合目
10号 5月6日 36試合目
20号 5月27日 55試合目
30号 7月1日 86試合目
40号 8月9日 117試合目
41号 8月10日 118試合目
42号 8月11日 119試合目
43号 8月12日 120試合目
44号 8月19日 126試合目
45号 8月24日 131試合目
46号 9月2日 138試合目
47号・48号 9月7日 143試合目
49号 9月13日 148試合目
50号 9月16日 151試合目
51号 9月17日 152試合目
52号 9月19日 154試合目
53号 9月20日 155試合目
54号 9月25日 159試合目
55号 9月28日162試合目