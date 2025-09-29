メジャーリーグは日本時間29日(現地28日)に今季レギュラーシーズン全日程が終了しました。

ナ・リーグでは、中地区1位のブリュワーズが、最終戦でレッズに勝利。今季97勝65敗は東地区1位のフィリーズを上回り、メジャー最高勝率でシーズンをフィニッシュしました。

西地区1位のドジャースは、大谷翔平選手が自己新の55号を記録するなど、5連勝フィニッシュ。2位のパドレスはダイヤモンドバックスに3連勝で90勝に到達し、シーズンを戦い終えました。

最後までもつれたのがワイルドカードの3枠目の争い。レッズとメッツが同率で並び最終戦を迎え、直接対決で負け越しているメッツは勝利が必須でしたが、マーリンズに0-4で完封負け。83勝79敗で並んだ2チームは、レッズが5年ぶりポストシーズン進出を決めました。

ポストシーズンに進むチームはブリュワーズ、フィリーズ、ドジャース、カブス、パドレス、レッズの6チーム。勝率によりブリュワーズ、フィリーズがシードに入ります。

日本時間10月1日からのワイルドカードシリーズでは、大谷選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手ら所属のドジャースが、最終戦で切符をつかんだレッズと激突。

一方、カブスは本拠地でパドレスと対戦。カブスには直近4戦5発の鈴木誠也選手や今永昇太投手、パドレスにはダルビッシュ有投手や松井裕樹投手といきなり日本人対決となります。