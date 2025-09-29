Amazonプライム・ビデオにて配信されている恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン シーズン2」に出演で知られるモデルの若尾綾香（36）が29日、インスタグラムを更新。第1子の出産を報告した。

若尾は「秋晴れの晴天の日 無事に第一子出産致しました。母子共に健康です。若尾は母になりました」と報告、「お産中もすごく楽しくて幸せで幸せで、、“本当に幸せに満ちた最高のお産が出来ました」と思いをつづった。

そして「いつ陣痛来るのか破水なのかとドキドキして待っていましたが妊娠期間まさかの11ヶ月。笑」と明かし、「予定日超過して強制退去命令出て、産院では41週すぎると胎盤機能低下し危ないので、42週までには必ず出産するよう決まっていて、私は41週目に入院し無事出産しました」と振り返った。

続けて「分娩時間7時間で5回息んだら、10分かからず出てきて爆誕しました。日々の筋トレの成果出過ぎでした笑」と、安産だったことを明かした。

そして「小さな身体で一緒に頑張ってくれたBaby。私をママにしてくれてありがとう」とつづり、生まれたばかりの赤ちゃんの手や足の写真を公開した。

続けて「初めての出産で不安の中ずっとそばで支えてくれた夫。一緒にいてくれるだけで心強くとても安心しました。出産が素晴らしいものになったのもサポートや判断、全てが素晴らしい産院スタッフの皆様のおかげです。本当に感謝しています」と感謝をつづった。

そして「これから新しい日々が始まり、大変な事楽しい事いろいろあると思いますが、家族でチカラ合わせて歩んでいきます」と決意し、「あたたかく見守って頂けると嬉しいです。若尾Babyもよろしくお願いします」と呼びかけ、「安産でした」「幸せなお産」などのハッシュタグを付けて投稿した。