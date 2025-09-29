17LIVEは、2025年12月6日に広島グリーンアリーナで開催予定の『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）へのステージ出演者を選出するオーディションイベント『TGC 広島 2025 スペシャルステージ出演権争奪戦 STAGE1』を、9月26日より開催している。

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ、「東京ガールズコレクション（以下、TGC）」。8年ぶりの開催となる『TGC 広島 2025』のテーマは“UNITE THE SMILE”で、原爆投下から80年という節目を迎えた広島の地から、「平和」と「笑顔」をキーワードに、多様な企画の展開が予定されている。広島の歴史や文化、そして未来への想いを込めた特別ステージを通じて、広島の魅力と「平和」への願いを、次世代および国際社会に向けて力強く発信していくイベントとなる。

『TGC 広島 2025 スペシャルステージ出演権争奪戦 STAGE1』は、認証ライバーで18歳～39歳の女性の方であれば誰でも参加が可能。見事ランキングで上位に入賞した5名のライバー、および後日行われる「STAGE2」で上位にランクインした5名と合わせた計10名が『TGC 広島 2025』への出演権を獲得する。また、今回初となる会場内の大型ビジョン出演や、『TGC 広島 2025』と「17LIVE」のキャラクターがコラボした「オリジナルベイビーぬいぐるみ」もスペシャルプライズとしてご用意しており、見逃せないモデルイベントとなっている。

なお、『TGC 広島 2025』の17LIVEステージでは、広島出身でアイドルとして活躍する胡桃兎愛（くるみとあ）が手がけるブランド「AVENCHUMU（アバンチュウム）」の衣装を身に纏ったライバーたちが華々しくランウェイを闊歩する。

