大井競馬場冬季限定イルミネーション『東京メガイルミ 2025-2026』は、2025年11月1日から2026年1月11日までの期間で大井競馬の開催のない日に53日間営業する。さまざまなイルミネーションが音楽に連動して点灯する「トゥインクル・ライトショー」は今季、リニューアルを実施。長さ100ｍの光のトンネル「江戸桜トンネル」、「日本原風景」など和のきらめきエリアがオープンする。

また、体験型コンテンツとして人の動きに反応する「サイネージオブジェ」や利便性抜群の「デジタルマップ」を新たに導入します！東京メガイルミ(大井競馬場)ならではの企画として大好評の“ミニチュアホース＆ポニーとのふれあい”や“噴水×誘導馬のショー”などお馬さんのイベントの他、「RODY（ロディ）」との4季連続となるコラボも決定し、今季は新たにコラボフードも展開する。

今年で4回目のコラボとなるRODYは日本上陸35周年。メガイルミでは、ロディが体験できる遊び場をはじめ、昨年好評だったライトアップキャンディの新味や新作の蓄光キーホルダーも登場。さらに初めてのコラボメニューも販売する。対象メニューをご購入いただいた方には、ロディのマスコットをプレゼント。また、場内をめぐるスタンプラリーやロディと写真が撮れるグリーティングイベントなども予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）