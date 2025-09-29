KDDI株式会社は2025年9月29日から、アイドルやアーティストの特定メンバーを追い続けて撮影した推しカメラ（チッケム）映像専用配信アプリ「Chikemoo（チケムー）」を提供開始した。なお、推しカメラ（チッケム）映像専用アプリの提供は、国内初となる（注）。

コンテンツの第1弾として「KCON JAPAN 2025」「2025 Show! 音楽中心 in JAPAN」や、「NiziU」「NEXZ」「FRUITS ZIPPER」「KISS OF LIFE」「アルテミスの翼」「Another Diary」の計37組によるパフォーマンスを順次公開する。

「Chikemoo」では、複数名のメンバーで構成されるグループアーティスト・アイドルのパフォーマンスにおいて、ステージ全体の映像と個別メンバーの映像を、自由に切り替えて視聴することができる。お客さまは、各メンバーを追い続ける推しカメラで、推しをより近くに楽しむことができる。また、グループアーティスト・アイドルにとっても、新たな魅力をファンに届ける配信ツールとして活用できる。

さらに、KBS（韓国放送公社）とKDDIは、推しカメラ映像のリアルタイム配信システムの共同開発における基本合意書を締結。これにより、当初アーカイブ映像配信から開始する「Chikemoo」において、推しカメラのリアルタイム映像配信の実現も検討していく。

・背景

・近年、世代を問わず「推し活」を楽しむ層が広がっており、特にグループアーティストのファン人口は急成長を遂げている。加えて、音楽ライブを映像配信で見るという体験がコロナ禍を経て急速に一般化したことに伴い、国外ではグループアーティストの中で特定の推し1人だけを映し続ける「チッケム（推しカメラ）」の文化も広がった。

・一方、「チッケム（推しカメラ）」映像を制作するには、メンバー人数分のカメラ設置や撮影と、それぞれの映像編集作業が必要でした。スタッフに大きな負荷と時間がかかるため、国内では提供が一部グループアーティストに留まっていたが、「Chikemoo」では、超高精細カメラなど最新技術を活用する事で、カメラ台数の大幅な削減を実現した。これにより、公演主催者はタイムリーかつリーズナブルにチッケムを導入することが可能となる。

・また、視聴者においては、推しカメラ映像がメンバーそれぞれ別々の動画として配信されていることが多く、同時に視聴することや視点を切り替えることが煩雑になっていたが、「Chikemoo」では、1つの画面で複数のメンバーの動画を切り替えての視聴を実現している。

・Chikemooの特徴

1．推しメンバーのパフォーマンスを追えるチッケム映像

「Chikemoo」アプリで、各メンバーにフォーカスした個別の推しカメラ映像と、ステージ全体の映像を切り替えて視聴することができる。通常のオンライン配信では、配信スタッフが選別した映像が切り抜かれるが、「Chikemoo」では視聴者自身が映像を選択し、推しカメラでは好きなメンバーのパフォーマンス、全体カメラではグループ全体のパフォーマンスを、見逃すことなく楽しむことができる。

「Chikemoo」によって、まるで実際のライブ会場にいるような自然な視点の切り替えを可能とするほか、会場では気が付けなかった推しの表情やパフォーマンスをチェックすることができる。

2．思い出を残せるデジタルトレカ・デジタルチケット

「Chikemoo」では、推しのアーティストをもっと身近に感じられる特別なアイテムとしてパフォーマンスの最高の瞬間などを切り取ったデジタルトレカと、動画視聴を記念したデジタルチケットを今後提供予定だ。

デジタルトレカ/デジタルチケットは、NFTとして永久的に残すことができ、スマートフォンからいつでも楽しむことができる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）