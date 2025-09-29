おぱんちゅうさぎと「スシロー」がコラボ？ 「もはや答え」「これは確定」と予告動画に期待集まる
「スシロー」は、9月29日（月）に公式Xを更新。次回コラボレーションを期待させる予告動画が公開され、「次のスシローのコラボ、おぱんちゅぽいな」「早く詳細をクレェ！」など注目を集めている。
【動画】んぽちゃむ＆きみまろもいる？ おぱんちゅうさぎとのコラボが期待されている映像
■再コラボくるか!?
今回公開されたのは、ピンク、白、黄色のキャラクターの足と思われるイラストが収められた動画。
「スシロー」は9月26日（金）から連日、次のコラボを匂わせるポストを投稿している。これまでうさぎやパンツなどコラボ相手の特徴を表した絵文字やシャリのような謎のイラスト、うるうるとした3つの目が映し出される動画などがポストされていることから、SNSではイラストレーターの可哀想に！が描く“おぱんちゅうさぎ”が有力視されているようだ。
今回の動画に映る足も、おぱんちゅうさぎ、んぽちゃむ、きみまろの色と似ていることから、同投稿には「おぱんちゅうさぎも大好きで絶対コラボだから行きたい〜！」「絶対あいつらやんたのしみ」「もはや答え」「これは確定」と予想する声が。
ちなみに、おぱんちゅうさぎと「スシロー」は2023年に初のコラボを実施しているが果たして2回目のコラボはかなうのか？ 「スシロー」の今後の発表に注目したい。
引用：「スシロー」公式X（@akindosushiroco）
