男子ゴルフツアー旗艦大会からNHKが撤退 来年はBS放送へ
29日、都内で日本ゴルフツアー機構（JGTO）の定例理事会が行われた。理事会後、同機構の諸星裕（もろほし・ゆたか）会長と倉本昌弘副会長が報道陣に会議の議題および決定事項について説明した。
その中で、これまで「BMW日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」の放送を行っていたNHKが来年、大会から撤退することを発表した。1999年にJGTOが発足し、JGTO主催の旗艦大会として2000年から開催しているメジャー大会。第1回大会からNHKが放送を行ってきたが、「経費節減等でできないということになり」、撤退することが決まった。「4日間、計10時間以上は放送をしたい」という意向を踏まえ、来年は他局のBS放送で行う予定。「これから交渉を始めていきます」と契約を結ぶ段階へと進んでいく。JGTOは昨年、独自の有料プラットフォームを立ち上げて生中継でトーナメントを配信していきたい意向を明かしていた。これについては「独占配信権を取りたいと思っていて、主催者側には鋭意（えいい）、説明をしている段階です。（いま放送をしている）テレビ局を含め、交渉していて、27年にはすべて独占配信権を取りたいと思っています」と話した。また、来年のツアースケジュールについて、主催者の申し込み状況も発表。「ほぼほぼ全試合、お申し込みをいただいています」と既存大会の継続を示唆し、「新規トーナメントも1〜2試合が開催される予定」とした。
