子どもの減少に伴う山口県立高校の再編計画について、県教育委員会は下関や周南などの14校を対象に再編統合を進める方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。



県内の中学校の卒業者数が減少していることを受け、県教委は2022年度からを前期、2027年度からを後期として高校再編整備計画を進めています。



関係者によりますと、県教委は「後期計画」で、7市の14校を対象に再編統合を進める方針を固めたということです。





具体的には、下関西と下関南。（新高校の場所：下関西、2033年度）長府と豊浦。（新高校の場所：豊浦、2030年度）宇部工業と小野田工業。（新高校の場所：宇部工業、2031年度）萩と萩商工。（新高校の場所：萩、2030年度）南陽工業と新南陽。（新高校の場所：南陽工業、2031年度）下松と華陵。（新高校の場所：下松、2029年度）それに岩国商業と岩国総合です。（新高校の場所：岩国商業、2032年度）このほか、今後、生徒募集の停止を検討する分校も計画に含まれています。高校再編の後期計画は10月1日に開かれる県議会の文教警察委員会で素案が示され、その後、各地域で説明会が開かれる見通しです。再編統合によって使われなくなる校舎の利活用も、今後の検討課題となりそうです。