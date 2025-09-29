「わいせつ目的ではなく、嫌がらせするためでした」21歳男　交際相手の40代女性の娘連れ去り布テープで監禁か　窓ガラス破って息子を殴打も…

交際していた４０代女性の娘を連れ去って車に監禁、わいせつな行為をしたとして男が逮捕されました。この男、窓ガラスを割って女性宅に侵入し、女性の息子を殴った罪で起訴されています。荒っぽい手口の２１歳男、動機は一体…。



わいせつ目的略取や不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、大阪市西区の建設作業員・久保亮貴容疑者（２１）です。



警察によりますと、久保容疑者は今年８月、交際相手の４０代の女性の娘（１０代少女）に「俺の言うこと聞かんかったら殺すかもしれない」などと脅迫し、自宅から車で連れ去り、車内で少女の身体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。





これに先立ち久保容疑者は、交際相手の自宅に窓ガラスを割って侵入し、女性の息子の顔面を殴って全治２週間のけがを負わせた罪ですでに起訴されています。「息子から『男が家に入ってきて殴られた』と電話があったので自宅を確認してほしい」と女性が交番に申告して、娘が連れ去られたことが発覚。久保容疑者は少女を愛知県まで車で連れていき、大阪に戻ってきたところを大阪府警の警察官に確保されたということです。少女は車内から保護された際、両手両足が布テープで縛られていたということです。取り調べに対し、久保容疑者は「わいせつ目的ではなく交際相手に嫌がらせをするためでした。むりやりという感覚はありません。被害者を触ったりした覚えはありません」などと容疑を否認しているということです。警察は動機などについて詳しく調べています。