お笑いトリオ「ロバート」の馬場裕之（46）は29日、大阪・関西万博で開催されたASC（水産養殖管理協議会）のイベントにフースーヤ・田中ショータイム（32）、谷口理（32）と登場した。

今や店先に並ぶ魚の6割が養殖モノというのが現状。環境や地域社会に配慮した責任ある養殖を推進することが、海の資源を守ることにつながるというのがASCのコンセプトで「ASC認証ラベルのついた魚を」と馬場もPRした。

料理好きで、かねてからASCのイベントに協力してきた馬場が、万博会場で約100人の観客を前に「サンマは焼かずに煮て食べる方が煙も出ず、美味しいとバズっている」とSNSでの情報を紹介。また、「海老の甘炊き」「海老のじゃがいもチヂミ」のレシピを紹介して「魚の方がタンパク質も多い」と“魚類”の良さをアピールした。

自慢の料理の腕前や食材の知識など、芸人の間では一流と称される馬場。だが、プライベートについてはMCのミサイルマン・西代洋（45）にツッコまれっ放し。西代が自身の2歳の子どもについて語り「すみません。馬場さん、独身でしたね」と笑いをとると「今田さんの道をたどってます」。

イベント後の会見でも「ボクは今田一門の西代君と、今田さんつながりで出会ってるんで。仲良しなんで。大先輩が独身のままですから、ボクが（今田）イズムを受け継いでるという、西代君のイジりだったんです。彼（西代）は裏切って結婚してしまった。（サバンナ）高橋さんも。（結婚の）予定？ないです」と苦笑い。自慢の手料理を女性に食べさせたいか？との問いかけには「人に振る舞うのは楽しい。でも、女性じゃなくていいんです」。今田耕司会長率いる“アローンの会”入会資格は十分だ。