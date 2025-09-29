プロ野球の第1次戦力外通告期間が29日にスタート。初日はヤクルトが9選手、日本ハムと楽天がそれぞれ1人と計3球団11選手が戦力外通告を受けた。

第1次戦力外通告期間は、2軍公式戦終了翌日となる29日からクライマックス・シリーズ（CS）ファーストシリーズ（S）開幕前日の10月10日まで。昨年から、ファーストS敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間が延長された。遠征で移動を伴う場合は翌々日までとなる。

第1次通告のこの日、ヤクルトは西川遥輝外野手（33）、15年ドラフト1位の原樹理投手（32）、21年同1位の山下輝投手（26）、西武で19年同1位の宮川哲投手（29）らら9選手に来季の選手契約を結ばない旨を通達。楽天は15年ドラフト5位で中日に入団し、22年オフに涌井とのトレードで楽天に加入した阿部寿樹内野手（35）、日本ハムは20年ドラフト3位指名で日本ハムに入団し、22年に1軍デビューして36試合に出場して22安打をマークした古川裕大捕手（27）に通達した。

29日に各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約を打診。随時更新あり)

▼セ・リーグ

【ヤクルト】原樹理投手（32）、宮川哲投手（29）、山本大貴投手（29）、山下輝投手（26）、金久保優斗投手（25）、△竹山日向投手（21）、△中川拓真捕手（23）、西川遥輝外野手（33）＝現役続行を希望、※鈴木康平投手（31）

▼パ・リーグ

【日本ハム】古川裕大捕手（27）＝引退表明

【楽天】阿部寿樹内野手（35）＝現役続行を希望